ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل السعودي وولي العهد يرسلان برقية إلى أردوغان

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:39 ص
الملك سلمان وأردوغان
الملك سلمان وأردوغان
عرفة البنداري
أرسل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، برقية إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للتهنئة بمناسبة ذكرى عيد النصر في بلاده.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن العاهل السعودي أعرب في برقية بالمناسبة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا التقدم والازدهار".

كما بعث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معبرا فيها عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا المزيد من التقدم والازدهار".

ترشيحاتنا

مصرع طفلة روسية في تركيا بسبب جهاز ضخ مياه حمام السباحة

تعرف على موعد تحسن الأحوال الجوية بالبلاد.. فيديو

صدى البلد يكشف حجم إصابة اللاعب عمرو زكي بعد تعرضه لحادث في الساحل الشمالي

شرخ في الصدر وخلع فى الكتف وغرز في الرأس.. تعرف على آخر تطورات حالة عمرو زكي بعد حادث العلمين

ملك الخناقات بأكتوبر .. حبس مسجل ضبط بحوزته 45 قطعة سلاح ناري وأبيض

الإفتاء تحذر من عادة سيئة في النوم يكرهها الله

حالته حرجة .. نجم الزمالك السابق يتعرض لحادث سير مروع على طريق العلمين

ببنطلون غريب .. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاهد .. أول صورة لـ عمرو زكي بعد حادث العلمين

بعد نجاته من الموت .. صور حادث عمرو زكي .. شاهد

بحس جواك قيعي صغير .. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جمال العاصي

ظلم كبير .. خالد بيومي يوجه نصيحة مؤثرة لـ محمد صلاح

صدى البلد يكشف حجم إصابة اللاعب عمرو زكي بعد تعرضه لحادث في الساحل الشمالي

بعد حادث العلمين المروع.. 20 معلومة عن عمرو زكى لاعب الزمالك من التوهج إلى السقوط

الإفتاء تحذر من عادة سيئة في النوم يكرهها الله

شرخ في الصدر وخلع فى الكتف وغرز في الرأس.. تعرف على آخر تطورات حالة عمرو زكي بعد حادث العلمين

عاش هنا يوثق قرابة محمود الجوهري بـ سيدنا الحسين وخالد بن الوليد.. وأسرار ضربه لـ ميدو بمكتبه وعلاقته الخاصة بـ حسام حسن.. وكواليس دوره فى حرب أكتوبر

اخبار الرياضة .. أزمة في الأهلي بسبب جنسية المدير الفني للشياطين الحمر .. إيهاب جلال يكشف حقيقة قرب توليه قيادة المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة عصرية ... كارمن سليمان تستعرض رشاقتها

بعد تداول صور غريبة لها.. انتبه من الشيكولاته الفاسدة بسبب الحر

بعد نجاته من الموت .. صور حادث عمرو زكي .. شاهد