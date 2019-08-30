العاهل السعودي وولي العهد يرسلان برقية إلى أردوغان

أرسل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، برقية إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للتهنئة بمناسبة ذكرى عيد النصر في بلاده.



وذكرت صحيفة "عكاظ" أن العاهل السعودي أعرب في برقية بالمناسبة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا التقدم والازدهار".



كما بعث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معبرا فيها عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا المزيد من التقدم والازدهار".