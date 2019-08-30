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أخبار العالم

روسيا مستعدة للمشاركة في مراسم توقيع اتفاق بين طالبان وأمريكا

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:34 ص
اتفاق بين طالبان
اتفاق بين طالبان وأمريكا
أ ش أ
أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان ومدير القسم الأسيوي الثاني في وزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف، أن روسيا ستشارك في مراسم توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان بمجرد إقراره من جانب جميع الأطراف.

وقال كابولوف في تصريح لوكالة /سبوتنيك/ الروسية للأنباء اليوم (الجمعة): "العملية لم تكتمل بعد.. ويجب على خليل زاد [مبعوث الرئيس الأمريكي إلى أفغانستان] استكمال الاتفاق اليوم، بعد ذلك سيتوجه إلى العاصمة الأفغانية كابول، كي ينسق، أو على الأقل يعرض الاتفاق على القيادة الأفغانية، ثم بعد ذلك يتم تحديد موعد توقيع الاتفاق".

وكانت طالبان ذكرت في وقت سابق أنها بصدد التوصل إلى اتفاق مع مسؤولين أمريكيين يشمل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل تعهد الحركة المسلحة بألا يصبح البلد في المستقبل ملاذًا للإرهاب الدولي.

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