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رياضة

ضم أمريكى للفريق.. أحمد فؤاد رئيسا لبعثة سلة الاتحاد السكندرى فى لبنان

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:31 م
مايكل ديكسون
مايكل ديكسون
كتب إسلام عوده
قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى ترشيح أحمد فؤاد عضو المجلس لرئاسة بعثة الفريق الأول لكرة السلة التى ستشارك فى بطولة الحريرى الدولية المقرر لها من ١٠ إلى ١٨ سبتمبر المقبل في مدينة صيدا بلبنان ويستضيفها نادى الفداء.

ووصل صباح اليوم اللاعب الأمريكى الأصل مايكل ديكسون الذى تم تجنيسه وشارك مع منتخب جورجيا فى تصفيات كأس العالم الأخيرة وكان معدل تسجيله ٢٧ نقطة في المباراة .

وكان فى انتظار اللاعب فى المطار خالد عبد الفتاح المدير الإدارى وأحمد بسيونى الإدارى .

والتقى محمد مصيلحى رئيس النادى باللاعب فور وصوله وأوضح له شعبية الاتحاد السكندرى محليا وخارجيا وطالبة ببذل أقصى جهد لتحقيق البطولات مع زعيم الثغر .

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