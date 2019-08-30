6 أفدنة بانجو وقنب.. الشرطة تستهدف زراعات المخدرات فى القصير بأسيوط

استهدفت حملة أمنية مكبرة منطقة القصير شرق بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط لإبادة الزراعات المخدرة.



قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) وبمشاركة قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط، استهدفت منطقة القصير شرق بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، لضبط العناصر الإجرامية الخطرة التى تخصص نشاطها الإجرامى فى مجال زراعة نبات القنب المخدر "البانجو".



وقد أسفرت جهود الحملة عن إستهداف عدد 8 من العناصر الإجرامية الخطرة وضبط مساحة منزرعة بأرض غير محيزة لنبات القنب المخدر "البانجو"، تقدر مساحتها 2 فدان و22 قيراطا، و3 أفدنة منزرعة لنبات القنب مغتمرين بمياه النيل نظرًا لإرتفاع منسوب المياه، ومخزن به كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 500 كيلو جرام.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.