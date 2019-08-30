طلب ممارسة الشذوذ فقتلته وحرقت الجثة.. اعترافات مثيرة لقاتل حارس عقار بالإسكندرية

قررت نيابة أول العامرية بالإسكندرية، حبس المتهم بقتل حارس عقار وحرق جثته داخل منزله بمنطقة أبو تلات غربي المدينة، لطلبه ممارسة الذوذ الجنسي معه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وقال المتهم المدعو "م.أ" 17 عاما خلال تحقيقات النيابة معه، أنه اتفق مع المجني عليه على شراء دراجته وتوجه يوم الحادث إلى غرفته محل الحادث لإتمام ذلك إلا أنه فوجئ بالمجني عليه يطلب منه ممارسة الشذوذ الجنسي معه.



وأضاف أنه رفض ممارسة الفجور مع المجني عليه مما ترتب عليه حدوث مشادة كلامية بينهما قام على أثرها المتهم بالاعتداء عليه بـ"عتلة حديد" تصادف تواجدها بالمنزل.



اعترف المتهم في التحقيقات بتوجيه عدة ضربات بـ"العتلة" على المجني عليه حتى فارق الحياة، وتوجه بعد ذلك إلى إحدى محطات الوقود واشترى زجاجة بنزين وعاد وأضرم النيران بجثته وفر هاربا.



تلقى قسم شرطة أول العامرية بلاغا من المدعو"م.ن" يفيد العثور على جثة حارس منزله المدعو"ر.ح" بها إصابات وحروق داخل غرفته في ظروف غامضة.



انتقلت قوات الأمن، إلى موقع الحادث وتبين وجود جثة المذكور بها جروح و"محروقة" داخل المنزل المشار إليه.



تم تشكيل فريق بحث، لكشف غموض الحادث، وتوصلت الجهود إلى تحديد مرتكب الواقعة المدعو "م.أ" 17 عاما، مقيم منطقة أبو تلات، جار المجني عليه، وألقي القبض عليه.



تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة العامرية أول، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.