السعادة مكياج.. ريم البارودى تقضي إجازتها مع أصدقائها بالساحل

نشرت الفنانة ريم البارودى، صورة جديدة لها على موقع الصور والفيديوهات انستجرام أثناء قضاء إجازتها الصيفية بالساحل الشمالى.



وظهرت ريم البارودى برفقة مجموعة من أصدقائها على الشاطئ بملابس البحر وعلقت قائلة: "السعادة هي أفضل مكياج".



يذكر أن ريم البارودى تنظر عرض مسلسل "السر" والذي استغرق تصويره أكثر من عامين، وهو ينتمي لنوعية الأعمال التي تتضمن 60 حلقة.



مسلسل "السر" بطولة نضال الشافعي، وحسين فهمي، ووفاء عامر، ومايا نصري، وأشرف عبد الغفور، ونور الكاديكي، ومنة جلال، وهشام المليجي، ويورا محمد، وألفت عمر، وهو من تأليف حسام موسى، ومن إنتاج محمد فوزي، وإخراج محمد حمدي.