ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السعادة مكياج.. ريم البارودى تقضي إجازتها مع أصدقائها بالساحل

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 05:52 م
ريم البارودى
ريم البارودى
محمد بدران
نشرت الفنانة ريم البارودى، صورة جديدة لها على موقع الصور والفيديوهات انستجرام أثناء قضاء إجازتها الصيفية بالساحل الشمالى.

وظهرت ريم البارودى برفقة مجموعة من أصدقائها على الشاطئ بملابس البحر وعلقت قائلة: "السعادة هي أفضل مكياج".

يذكر أن ريم البارودى تنظر عرض مسلسل "السر" والذي استغرق تصويره أكثر من عامين، وهو ينتمي لنوعية الأعمال التي تتضمن 60 حلقة.

مسلسل "السر" بطولة نضال الشافعي، وحسين فهمي، ووفاء عامر، ومايا نصري، وأشرف عبد الغفور، ونور الكاديكي، ومنة جلال، وهشام المليجي، ويورا محمد، وألفت عمر، وهو من تأليف حسام موسى، ومن إنتاج محمد فوزي، وإخراج محمد حمدي.
السعادة مكياج.. ريم البارودى تقضي إجازتها مع أصدقائها بالساحل

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

بث مباشر .. مباراة الزمالك لكرة اليد أمام نيويورك سيتي في كأس العالم للأندية

اغتصبها وهي غرقانة في دمها.. تفاصيل قتل حلاق لـ سيدة عجوز بعد سرقتها في القاهرة

تفاصيل جلسة تنصيب مازن مرزوق رئيسا لـ المسابقات فى اتحاد الكرة

اختلافهم رحمة .. حكم صلاة ركعتين تحية للمسجد والخطيب على المنبر

بعد حادث العلمين المروع.. 20 معلومة عن عمرو زكى لاعب الزمالك من التوهج إلى السقوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير

بالتايجر والجينز.. نانسي عجرم فى إطلالة منسقة بالطائرة بصحبة ابنتها