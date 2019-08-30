مدير مستشفى العلمين يكشف تطورات حالة عمرو زكي الصحية.. فيديو

قال الدكتور محمد ظريف، مدير مستشفى العلمين، إنه تلقى بلاغا في السادسة صباحا بـ تعرض عمرو زكي نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق لحادث على طريق الساحل الشمالي.



وأضاف "ظريف"، في مداخلة هاتفية في برنامج " الجمعة في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلا:" وصل عمرو زكي إلى المستشفى وبه جروح في فروة الرأس وطبيب الطوارئ أجرى الفحوصات الطبية اللازمة له"، وتابع:"عمرو زكي أصيب بشرخ بسيط في الحوض و شرخ بسيط في ضلع من الضلوع وتم إجراء الاستشفاء وإيقاف النزيف وحالته مستقرة بشكل كبير، وتم نقله إلى مستشفى بالقاهرة".



وقرر الأطباء المعالجون لـ عمرو زكى لاعب الزمالك السابق وضعه تحت الملاحظة فى غرفة العناية الفائقة بمستشفى الدفاع الجوى التخصصى للإطمئنان على حالته عقب تعرضه لـ حادث سير مروع بسيارته فجر اليوم بطريق مطروح اسكندرية الساحلى حيث تم نقله لمستشفى العلمين ومنها للقاهرة .



وخضع عمرو زكى لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق لإشعة للإطمئنان على حالته حيث تأكد إصابته بجرح قطعى فى الرأس استلزم خياطة 30 غرزة بجانب شرخ ضلوع فى الصدر وكسر بسيط فى الحوض .



ورافق عمرو زكى فى رحلة إصابته بالساحل الشمالى حيث تعرض لحادث مروع إثر إصطدام سيارته بالرصيف وانقلابها عدة مرات صديق له يدعى إبراهيم عبدالسلام 35 عاما من الإسكندرية تعرض لإصابة فى الركبة استلزمت بعض الغرز وغادر المستشفى رفقة عمرو زكى .



وتولى محمد زيدان نجم منتخب مصر وبروسيا دورتموند الألمانى السابق نقل عمرو زكى الى مستشفى الدفاع الجوى بالتجمع الخامس للإطمئنان على حالته .



ويتواجد مع عمرو زكى حاليا بالمستشفى والدته وزوجته ، كما غادر محمد زيدان المستشفى لإستبدال ملابسه ثم العودة مرة أخرى.

