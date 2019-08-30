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تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات.. تعرف عليه

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 07:21 م
توم وجيري
توم وجيري
هاني حسين
تقدم قناة توم وجيري، عدد من البرامج والأفلام الكرتونية وعلى رأسهم كرتون توم وجيري المشهور في العالم، والذي لم يتوقف الأطفال عن متابعته.

تقوم هذه القناة بتقديم مجموعة من ألعاب توم وجيري بجانب الأفلام الكرتونية التي تعرضها والتي تنال على إعجاب الأطفال، والهدف من تقديمها هو تنمية عقول الأطفال وتطوير مهاراتهم من خلال تفكيرهم.

وتعتبر قناة توم وجيري قناة مفتوحة على القمر الصناعي النايل سات، ويمكنكم استقبالها عبر أجهزة الاستقبال العادية في المنازل على التردد التالي:

- 11354 ومعدل الترميز: 27500.

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