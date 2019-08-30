ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حجب عرض سوبيبور من جوائز مهرجان المسرح القومي

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:28 م
سوبيبور
سوبيبور
آيه عاطف
قامت إدارة مهرجان المسرح القومي بحجب عرض "سوبيبور" من جوائز المهرجان، وهو عرض لفريق كلية التجارة بجامعة عين شمس.

وجاء ذلك القرار بعد تقديم شكوى ضد العرض و اتهامه بالدفاع عن الكيان الصهيوني، ولكن في حقيقة الأمر أن العرض ناقش فقط الجانب الإنساني لليهود وقام بطرح القضية الفلسطينية والداقع عنها ولكن بشكل مختلف.

"سوبيبور" بطولة مجموعة من شباب فريق كلية تجارة عين شمس، منهم حسن خالد، وهاجر كمال، وخالد مانشي، وتصحيح لغوي زياد هاني كمال، وإعداد موسيقي عمرو صلاح، وماكياج نادين أشرف، وأشرقت مدكور، وملابس أميرة صابر، وتعبير ودراما حركية هاني فاروق، وديكور محمد أبو الحسن، وإضاءة محمد جبر، ومخرجون منفذون فادي أحمد، مصطفى رأفت، زياد هاني كمال، مخرجون مساعدون مصطفى طلعت، ومحمد عبدالله، وحسن خالد، والعرض من تأليف وإخراج محمد زكي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالصور .. مشاجرات قبل بدء عرض "سوبيبور" المشارك بمهرجان المسرح القومي

حرق اليهود.. عرض سوبيبور يثير الجدل بمهرجان المسرح القومي.. صور

اخبار الفن والفنانين .. هيفاء وهبي متهمة بسرقة اسم أغنيتها الجديدة.. اليسا تنتهي من اختيار أغاني ألبومها.. وخالد الصاوي ينفعل على أحد متابعيه

عرض تريفوجا على مسرح الهناجر بمهرجان المسرح القومي .. غدًا

الليلة.. عرض تريفوجا على خشبة مسرح الهناجر

ترشيحاتنا

مقلي ومقرمش.. أسرار عمل السمك بطريقة المطاعم

اخبار الحوادث .. نجاة عمرو زكى من الموت.. حلاق يغتصب جثة عجوز في حدائق القبة

اعراض المرارة الملتهبة.. الاكتشاف السريع اول خطوة لتجنب الاستئصال

مشروبات وأطعمة تعطيك الإحساس بالشبع وتساعد فى فقدان الوزن.. فيديو

10 نصائح لقيادة سيارة اوتوماتيك والمحافظة عليها

بث مباشر .. مباراة الزمالك لكرة اليد أمام نيويورك سيتي في كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير