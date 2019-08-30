حجب عرض سوبيبور من جوائز مهرجان المسرح القومي

قامت إدارة مهرجان المسرح القومي بحجب عرض "سوبيبور" من جوائز المهرجان، وهو عرض لفريق كلية التجارة بجامعة عين شمس.



وجاء ذلك القرار بعد تقديم شكوى ضد العرض و اتهامه بالدفاع عن الكيان الصهيوني، ولكن في حقيقة الأمر أن العرض ناقش فقط الجانب الإنساني لليهود وقام بطرح القضية الفلسطينية والداقع عنها ولكن بشكل مختلف.



"سوبيبور" بطولة مجموعة من شباب فريق كلية تجارة عين شمس، منهم حسن خالد، وهاجر كمال، وخالد مانشي، وتصحيح لغوي زياد هاني كمال، وإعداد موسيقي عمرو صلاح، وماكياج نادين أشرف، وأشرقت مدكور، وملابس أميرة صابر، وتعبير ودراما حركية هاني فاروق، وديكور محمد أبو الحسن، وإضاءة محمد جبر، ومخرجون منفذون فادي أحمد، مصطفى رأفت، زياد هاني كمال، مخرجون مساعدون مصطفى طلعت، ومحمد عبدالله، وحسن خالد، والعرض من تأليف وإخراج محمد زكي.