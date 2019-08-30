العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عددا من الأوامر الملكية، تضمنت إنشاء هيئة باسم "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي" ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.



وأصدر الملك سلمان أمرا بإنشاء مرکز باسم "المركز الوطني للذكاء الاصطناعي"، ومكتب باسم "مكتب إدارة البيانات الوطنية"، ويرتبطان تنظيميًا بـ "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".



ويرتبط مركز المعلومات الوطني تنظيميًا بالهيئة سالفة الذكر، بحسب الأمر الملكي، ويستمر في ممارسة كامل اختصاصاته ومهماته ومسؤولياته - التي يباشرها حاليًا - إلى حين استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لمباشرة الهيئة والكيانات المشار إليها - في البندين (أولًا، وثانيًا) من أمرنا هذا - اختصاصاتها ومهماتها ومسؤولياتها.



وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني - خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.