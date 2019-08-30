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أمر ملكي بإنشاء وزارة جديدة في السعودية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:57 م
الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز
رحيم يسري
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عددا من الأوامر الملكية، منها إنشاء وزارة باسم "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهام والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية.

تضمن الأمر تعديل اسم "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية" ليكون "وزارة الطاقة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وبحسب الأمر تتولى "وزارة الطاقة" الاختصاصات والمهام والمسؤوليات المتعلقة بـ "وزارة الصناعة والثروة المعدنية" حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ "وزارة الصناعة والثروة المعدنية" مهامها في بداية العام المالي القادم.

ومن المقرر أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا – بالآتي:

- وضع الترتيبات اللازمة لنقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.
- مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بأمرنا هذا، واقتراح تعديلها، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

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