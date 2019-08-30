تغييرات بالجملة في الديوان الملكي.. تفاصيل الاوامر الملكية السعودية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عددا من الأوامر الملكية تضمنت تغييرات في الديوان الملكي، حيث تم تعيين فهد العيسى رئيسا للديوان الملكي السعودي.



وتضنمت الأوامر إعفاء نائب رئيس الديوان الملكي، عقلاء بن علي العقلاء، من منصبه، وفقا لوكالة "واس" السعودية.



وشملت الأوامر أيضا تعيين بندر بن إبراهيم الخريف وزيرا للصناعة والثروة المعدنية بعد أن صدر أمر ملكي بإنشائها، وتغيير اسم ديوان المراقبة إلى الديوان العام للمحاسبة.



كما أصدر الملك سلمان أمرا بتعيين مازن بن إبراهيم الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير، خلفا لخالد بن عبد المحسن المحيسن، وفقا لواس.



وقضى أمر ملكي آخر بإعفاء خليل بن صالح الثقفي من منصبه كرئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وإعفاء تماضر بنت يوسف الرماح من منصبها كنائب لوزير العمل والتنمية الاجتماعية وتعيين ماجد بن سالم الغانمي خلفا لها.



كما تم تعيين كل من ماجد بن سالم الغانمي نائبا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعبدالله بن شرف الغامدي مديرا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.



فيما تضمنت الأوامر الملكية تحويل " هيئة تطوير مدينة الرياض " إلى هيئة ملكية باسم " الهيئة الملكية لمدينة الرياض"، بحيث يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.



وقضي أمر ملكي آخر بإنشاء مرکز باسم "المركز الوطني للذكاء الاصطناعي"، ومكتب باسم "مكتب إدارة البيانات الوطنية"، ويرتبطان تنظيميًا بـ "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.



وتضمنت الأوامر إنشاء وزارة باسم "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية.



كما تم تعديل اسم "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية" ليكون "وزارة الطاقة".