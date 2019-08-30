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مساعد وزير الخارجية الأمريكية يبدأ جولة عربية إلى السعودية وتونس والأردن ولبنان الأحد المقبل

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:11 م
ديفيد شينكر
ديفيد شينكر
أ ش أ
يبدأ مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، جولة في المنطقة العربية تشمل 4 دول (المملكة العربية السعودية وتونس والأردن ولبنان) وذلك في الفترة من 4 إلى 13 سبتمبر المقبل لبحث عدد من القضايا الأمنية والاقتصادية مع حكومات تلك الدولة وقادة المجتمع المدني فيها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم /الجمعة/ - إن شينكر سيؤكد خلال جولته على أهمية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتلك الدول والتزام بلاده العميق بمواصلة العمل مع شركائها وحلفائها في المنطقة من أجل تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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