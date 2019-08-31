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العثور على جثة شقيق نجمة هاري بوتر مصعوقًا بالكهرباء برفقة صديقه

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:50 ص
هاري بوتر
هاري بوتر
عزة عاطف
عثرت الشرطة البريطانية على جثتين لشابين في العقد الثاني من العمر على قضبان سكة حديد في العاصمة لندن، واتضح بأن أحد الشابين هو أخو نجمة فيلم هاري بوتر «جيسي كيف» التي لعبت دور لافندر براون في الفيلم، ووجدت بجانبه جثة صديقه.

وجدت الشرطة «بنيامين هادون-كايف» 27 عامًا، و«باتريك بولستر» 26 عامًا ، على قضبان السكة الحديد بين هاكني ويك وستراتفورد في شرق لندن، وذلك يوم 21 مارس الماضي، حسبما ذكرت صحيفة مترو اليوم.

كان بنيامين منتجًا وممثلًا موسيقيًا، وقد لعبت شقيقته دور لافندر براون في أفلام هاري بوتر، عثر عليه وصديقه من قبل ضباط تم استدعاؤهم لتقارير عن حريق.

استمعت محكمة بوبلار كورونر إلى وفاة بنيامين بعد وفاته بسبب الصعق بالكهرباء، بينما مات باتريك بسبب نزيف في الدماغ والصعق بالكهرباء بالإضافة إلى الصدمات الحرارية على السكة الحديد.

قيل للجنة التحقيق بأن كلا الصديقين كانا في حالة سكر بعد سهرة في بار للخمور في هولينج هوبز، بالقرب من محطة السكة الحديد، لكن كلا العائلتين لم تكن راضية عن النتائج التي توصلت إليها المحكمة بشأن أبنائهما.

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