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رياضة

شاهد.. تعليق أحمد الشيخ على خبر خطوبته

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:06 ص
احمد الشيخ
احمد الشيخ
منار نور
نشر أحمد الشيخ جناح النادي الاهلي صاحب الـ26 عاما صورة من حفل خطوبته مساء اليوم .

وعلقت أحمد الشيخ على الصورة قائلا: يافرحة فى وقتها جاتلى".

يذكر أن احمد الشيخ تعرض لإصابة في مران الفريق الذي يقام على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وأعلن احمد شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "الاهلي على وشك الإعلان عن مدربه الجديد والمدرب ليس غريبا على اللاعبين المصريين".

ومن المقرر أن يعود الوفد الأهلاوي المتواجد في أوروبا، لعرض كافة الجلسات التي عقدها مع المدربين المرشحة ووكلاء أعمالهم، على لجنة التخطيط ومجلس الإدارة قبل الإعلان الرسمي.
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يا فرحه في وقتها جاتلي ❤

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