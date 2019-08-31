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مرأة

لو عروسة وفرحك قرب.. اتبعي هذه الخطوات لتصبحي الأجمل

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:23 ص
طرق العناية بالبشرة
طرق العناية بالبشرة والشعر قبل الفرح
أسماء عبد الحفيظ - آية التيجي
تشعر كل عروس مع اقتراب موعد الزفاف بالتوتر والقلق الشديد، وذلك لأن هذا اليوم يعتبر أهم يوم فى حياتها تظل تحلم به منذ طفولتها وتعد له قبلها بعدد أشهر، ماذا تبدو وكيف تكون وتصبح فى هذا اليوم، تريد كل فتاة أن تكون الأجمل فى يوم زفافها، فإذا كنتِ عروسا عليكِ الحرص على هذه الخطوات قبل الزفاف لتصبحي العروس الأجمل على الإطلاق.

قالت خبيرة التجميل منار صبرى إنه على العروس الالتزام بهذه الخطوات الست لإطلالة أفضل فى الفرح.

وأضافت منار صبرى، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه الخطوات سهلة وبسيطة تمكن العروس من العناية ببشرتها وجمالها قبل الفرح:

- الابتعاد عن الضغوط النفسية والتوتر والقلق لأنها تسبب ظهور مشاكل بالبشرة وتساقط الشعر.

- النوم الجيد لأنه أفضل وسيلة لنضارة الجسم والبشرة.

- البدء فى تنظيف البشرة قبل الفرح بـ 3 أشهر على الاقل.

- سكراب للبشرة يوم أو يومين فى الأسبوع بشرط أن تتعرض لحمام بخار قبله وبعده مرطب.

- ترطيب البشرة بشكل يومي قبل النوم.

- الحرص على شرب المياه بكميات وفيرة.

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