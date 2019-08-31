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طرح إعلان فيلم Terminator: Dark Fate للنجم أرنولد شوارزنجر

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:01 ص
أرنولد شوارزنجر
أرنولد شوارزنجر
نبيل العدوى
بدأ العد التنازلى لإنطلاق جزء جديد من أفلام Terminator تحت عنوان Terminator: Dark Fate، وهو من بطولة النجم العالمى أرنولد شوارزنجر.

الفيلم بطولة النجم الكبير أرنولد شوارزنجر ومن إخراج تيم ميلر ، وتستكمل أحداثه فيلم Terminator 2 الذى سبق عرضه عام 1991 من إخراج جيمس كاميرون.

ودارت قصة فيلم Terminator 2 حول إرسال شركة سكاى نت التى تسيطر على العالم فى المستقبل للمدمر المُطوَّر تى 1000 والذى يملك القدرة على تغيير مظهره بصور مذهلة، وذلك من أجل قتل الطفل جون كونور، قبل أن يكبر ويصير قائدا للمقاومة في المستقبل.

وفى الوقت الذي تكون فيه والدة الطفل هى الوحيدة التى تعرف سر هذا الصراع المستقبلي، لكنها توضع فى مصحة عقلية بسبب اعتقاد الجميع أنها تعاني من مرض نفسى.



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