طرح إعلان فيلم Terminator: Dark Fate للنجم أرنولد شوارزنجر

Watch the official trailer for #TerminatorDarkFate and 🖤 this Tweet to be the first to see exclusive content before anyone else.



Stay tuned for updates leading to premiere day 11.1. pic.twitter.com/ghht4IxyfQ — Terminator: Dark Fate (@Terminator) August 30, 2019

بدأ العد التنازلى لإنطلاق جزء جديد من أفلام Terminator تحت عنوان Terminator: Dark Fate، وهو من بطولة النجم العالمى أرنولد شوارزنجر.الفيلم بطولة النجم الكبير أرنولد شوارزنجر ومن إخراج تيم ميلر ، وتستكمل أحداثه فيلم Terminator 2 الذى سبق عرضه عام 1991 من إخراج جيمس كاميرون.ودارت قصة فيلم Terminator 2 حول إرسال شركة سكاى نت التى تسيطر على العالم فى المستقبل للمدمر المُطوَّر تى 1000 والذى يملك القدرة على تغيير مظهره بصور مذهلة، وذلك من أجل قتل الطفل جون كونور، قبل أن يكبر ويصير قائدا للمقاومة في المستقبل.وفى الوقت الذي تكون فيه والدة الطفل هى الوحيدة التى تعرف سر هذا الصراع المستقبلي، لكنها توضع فى مصحة عقلية بسبب اعتقاد الجميع أنها تعاني من مرض نفسى.