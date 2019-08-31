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فن

كل سنة وانتم طيبين.... شيكو يهنئ جمهوره بالعام الهحري الجديد

السبت 31/أغسطس/2019 - 02:31 ص
شيكو
شيكو
مصطفى كرم
هنأ الفنان هشام محمد "شيكو" جمهورة عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بحلول العام الهجري الجديد.

ونشر صورة عبر انستجرام وعلق عليها قائلا "كل سنة وانتم طيبين .

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت بين" وانت طيب وبخير " و " وانت طيب يا فنان "

على جانب آخر، ينتظر شيكو عرض مسلسله الجديد «اللعبة»، والذي كان من المفترض عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.

مسلسل "اللعبة" من بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، ومحمد ثروت ومي كساب وميرنا جميل، وسامي مغاوري، تأليف كل من أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وأشرف على وفادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.

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