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فن

كاظم الساهر يحتفل بزفاف نجله عمر على فتاة مغربية.. صور وفيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:45 ص
كاظم الساهر مع ضيوفه
كاظم الساهر مع ضيوفه خلال حفل زفاف نجله عمر
عمرو خليفة
ظهر المطرب كاظم الساهر في بعض الصور والفيديوهات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء حفل زفاف نجله عمر على إحدى الفتيات المغربيات، وحرص حضور الحفل على التقاط الصور مع المطرب كاظم الساهر الذي حرص على استقبال ضيوف الحفل.

وأرتسمت البسمة على وجه كاظم خلال استقباله ضيوف حفل الزفاف الذي يبدوا أنه اقتصر على عائلة العروسين.

ومنع الساهر استخدام الهواتف للتصوير، وذلك للحفاظ على الخصوصية التي خيمت على الحفل منذ البداية، وذلك لأن الحفل يشهد حضور شخصيات من داخل المغرب وخارجه، بالإضافة إلى والدة عمر طليقة الساهر التي تستقر في دبي.

يذكر أن عمر الساهر تزوج من فتاة مغربية تدعى نورا الدخش، من مدينة تافراوت جنوب المغرب وتعمل طبيبة، بعدما تمت خطوبتها في شهر مارس الماضي.
كاظم الساهر يحتفل بزفاف نجله عمر على فتاة مغربية.. صور وفيديو
كاظم الساهر يحتفل بزفاف نجله عمر على فتاة مغربية.. صور وفيديو
كاظم الساهر يحتفل بزفاف نجله عمر على فتاة مغربية.. صور وفيديو
كاظم الساهر يحتفل بزفاف نجله عمر على فتاة مغربية.. صور وفيديو
كاظم الساهر يحتفل بزفاف نجله عمر على فتاة مغربية.. صور وفيديو
كاظم الساهر يحتفل بزفاف نجله عمر على فتاة مغربية.. صور وفيديو
كاظم الساهر يحتفل بزفاف نجله عمر على فتاة مغربية.. صور وفيديو
كاظم الساهر يحتفل بزفاف نجله عمر على فتاة مغربية.. صور وفيديو
كاظم الساهر يحتفل بزفاف نجله عمر على فتاة مغربية.. صور وفيديو

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