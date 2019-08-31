ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سيرين عبد النور تتألق فى أحدث جلسة تصوير.. والجمهور: جميلة الجميلات

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:49 ص
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
القسم الميدانى
شاركت سيرين عبد النور الفنانة اللبنانية جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" جلسة تصوير جديدة.

وارتدت سيرين عبد النور فستانًا أبيض طويل مضافًا إليه بعض النقوش باللون الأبيض أيضًا، واعتمدت مكياج رقيقًا يناسب إطلالتها الهادئة.

واختارت سيرين عبد النور قصة الشعر المموج الذى ألقته خلف ظهرها، وارتدت قرطا كبيرا من اللون الفضى فى أذنيها.

ومتابعو سيرين عبد النور على انستجرام كانت أبرز تعليقاتهم "ماأحلاكى، يجنن اللوك ماشاء الله جميلة الجميلات، مافى اجمل من هيك".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا للتنمر.. سيرين عبد النور توجه رسالة لجمهورها

بفستان شفاف.. سيرين عبد النور بإطلالة رقيقة تلتقط سيلفي مع متابعيها

لوضع المكياج.. سيرين عبد النور توجه نصائح لجمهورها.. فيديو

أحمر شفايف وفستان مكشوف.. سيرين عبد النور بإطلالة أنيقة

من داخل السيارة .. شاهد أحدث ظهور لــ سيرين عبد النور

بـ مايوه ذهبي وبدون مكياج .. سيرين عبد النور تبهر متابعيها على شواطئ اليونان

ترشيحاتنا

يصل لـ 85 % من الأجر.. تعرف على حالات خفض سن المعاش بـ قانون المعاشات الجديد

توجيه وتحذير.. رئيس هيئة مكافحة الفساد الجديد يكشف ما دار بينه وبين ولي العهد السعودي

محمد صلاح في مهمة مزدوجة مع ليفربول أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

ثنائي الزمالك يقودان الاتحاد السكندري لمواجة الابيض فى كاس مصر

العثور على جثة شقيق نجمة هاري بوتر مصعوقًا بالكهرباء برفقة صديقه

سبب تسمية شهر محرم بهذا الاسم وفضل صيامه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس عصرية وجمال طبيعى.. شاهد أبرز إطلالات ابنة أحمد زاهر فى عيد ميلادها

بفستان ناعم.. شاهد إطلالة بطلة أبو العروسة فى خطوبتها

تامر حسني وGipsy Kings يشعلون ختام حفلات الصيف بالعلمين الجديدة..صور