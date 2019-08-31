سيرين عبد النور تتألق فى أحدث جلسة تصوير.. والجمهور: جميلة الجميلات





شاركت سيرين عبد النور الفنانة اللبنانية جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" جلسة تصوير جديدة.وارتدت سيرين عبد النور فستانًا أبيض طويل مضافًا إليه بعض النقوش باللون الأبيض أيضًا، واعتمدت مكياج رقيقًا يناسب إطلالتها الهادئة.واختارت سيرين عبد النور قصة الشعر المموج الذى ألقته خلف ظهرها، وارتدت قرطا كبيرا من اللون الفضى فى أذنيها.ومتابعو سيرين عبد النور على انستجرام كانت أبرز تعليقاتهم "ماأحلاكى، يجنن اللوك ماشاء الله جميلة الجميلات، مافى اجمل من هيك".