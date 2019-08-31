ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بروسيا دورتموند يسعى لمطاردة ليزبيج أمام يونيون برلين بالدوري الألماني

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:31 ص
فريق بروسيا دورتموند
فريق بروسيا دورتموند
يستضيف نادي يونيون برلين الألماني نظيره بروسيا دورتموند على ملعبه اليوم في تمام السادسة والنصف مساء في إطار الجولة الثالثة من الدوري الالماني للدرجه الأولى.

ويحتل نادي بروسيا دورتموند المركز الثاني من ترتيب الدوري الالماني بـ 6 نقاط وذلك بعد تحقيقه للفوز بأول مباراتين من افتتاحيات الدوري حيث تغلب على فريق أوغسبورغ بنتيجه 5-1 وعلى فريق كولن بنتيجه 3-1.

بينما يحتل فريق يونيون برلين المركز الـ 14 من ترتيب الدوري الالماني برصيد 4 نقاط ويسعى نادي بروسيا دورتموند الالماني الى الفور من أجل مواصله السعى للصداره على حساب ليزبيج المتصدر برصيد 9 نقاط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على نتائج الدوري الألماني وترتيب الفرق بعد نهاية الجولة الأولى

بايرن ميونخ يسعى لتجاوز أحزانه على حساب شالكه في الدوري الألماني

تعرف على نتائج الدوري الألماني وترتيب الفرق بعد نهاية الجولة الثانية

مانشستر سيتي يسعى لمطاردة ليفربول أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

بايرن ميونخ يواجه ماينز من أجل صدارة الدوري الألماني

ترشيحاتنا

علي جمعة يفجر مفاجأة حول قصة نسيج العنكبوت واليمامة أمام غار ثور

تعرف على سعر الدولار اليوم السبت 31-8- 2019 وأسعار العملات الأجنبية .. فيديو

ملابس عصرية وجمال طبيعى.. شاهد أبرز إطلالات ابنة أحمد زاهر فى عيد ميلادها

اخبار الفن| محمود العسيلى يتحدث عن زواجه الثالث وخطوبة بطلة أبو العروسة

بعد الزيادة.. هيئة الإسعاف: تطبيق أسعار الخدمات الجديدة على الحالات غير الطارئة فقط

سيرين عبد النور تتألق فى أحدث جلسة تصوير.. والجمهور: جميلة الجميلات

أنا زي الفل وربنا عوضني.. شاهد رسالة طليقة أحمد الشيخ بعد إعلان خطوبته

اخبار الرياضة .. نجم الاهلي يحتفل بخطوبته.. ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد فى الكأس.. مصر تحطم الرقم القياسي فى الألعاب الأفريقية.. النني يصل تركيا تمهيدا للتوقيع لبشكتاش

فاضل على الحلم خطوة.. بيراميدز يقترب من نهائي كاس مصر لأول مرة في تاريخه.. فيديو

صدى البلد يكشف تفاصيل المدرب الصربي الجديد للإسماعيلي

السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تريزيجيه والمحمدي في مهمة صعبة مع أستون فيلا أمام كريستال بالاس بالبريميرليج

نجوم الأهلي والزمالك.. إعلان قائمة المنتخب الأولمبي استعدادا للسعودية

ليفربول واستون فيلا.. أهم مباريات اليوم السبت 31 - 8 - 2019

توفي فى مثل هذا اليوم.. تعرف علي تاريخ الراحل محمد عبدالوهاب المشرف

محمد صلاح في مهمة مزدوجة مع ليفربول أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام بيرنلي اليوم السبت 31-8-2019

بايرن ميونخ يواجه ماينز من أجل صدارة الدوري الألماني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس عصرية وجمال طبيعى.. شاهد أبرز إطلالات ابنة أحمد زاهر فى عيد ميلادها

بفستان ناعم.. شاهد إطلالة بطلة أبو العروسة فى خطوبتها

تامر حسني وGipsy Kings يشعلون ختام حفلات الصيف بالعلمين الجديدة..صور