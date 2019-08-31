بروسيا دورتموند يسعى لمطاردة ليزبيج أمام يونيون برلين بالدوري الألماني

يستضيف نادي يونيون برلين الألماني نظيره بروسيا دورتموند على ملعبه اليوم في تمام السادسة والنصف مساء في إطار الجولة الثالثة من الدوري الالماني للدرجه الأولى.



ويحتل نادي بروسيا دورتموند المركز الثاني من ترتيب الدوري الالماني بـ 6 نقاط وذلك بعد تحقيقه للفوز بأول مباراتين من افتتاحيات الدوري حيث تغلب على فريق أوغسبورغ بنتيجه 5-1 وعلى فريق كولن بنتيجه 3-1.



بينما يحتل فريق يونيون برلين المركز الـ 14 من ترتيب الدوري الالماني برصيد 4 نقاط ويسعى نادي بروسيا دورتموند الالماني الى الفور من أجل مواصله السعى للصداره على حساب ليزبيج المتصدر برصيد 9 نقاط.