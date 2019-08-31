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فن

بعد تعرضه لهجوم من جماهير الزمالك.. #الحلفاوى_قيمة_اهلاوية يتصدر تويتر

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:20 ص
نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى
شروق حمدى
تصدر #الحلفاوى_قيمة_اهلاوية موقع التواصل الاجتماعى تويتر، منذ ساعات قليلة، بعد تعرض الفنان نبيل الحلفاوى لهجوم من قبل جماهير نادى الزمالك.

ودشن رواد موقع تويتر من جماهير النادى الأهلى #الحلفاوى_قيمة_اهلاوية، معلنين عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الفنان نبيل الحلفاوى من النادى الأول.

وجاءت أبرز التغريدات:

القبطان فنان كبير مثقف وصاحب راي ووجهه نظر
واهلاوي طبعا كما يجب ان يكون ❤❤
#الحلفاوي_قيمه_اهلاويه

كبير مشجعى الأهلى القيمة والقامة...المثقف والمحترم بأخلاقه وأسلوبه ❤️
#الحلفاوي_قيمه_اهلاويه

نبيل الحلفاوي ليس فقط قيمة أهلاوية ، بل هو قيمة مصرية ،رجل واعي مثقف خلوق ، وفنان لم يلوث صفحته الفنية بادوار تجارية ، متواضع يعلم حدوده وواجباته ويعلم قيمة الاشياء
#الحلفاوي_قيمه_اهلاويه

الفنان القدير نبيل الحلفاوي قيمة اهلاوية كبيرة ضد اهانته بأي شكل
#الحلفاوي_قيمه_اهلاويه

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إسلام الشاطر عن نبيل الحلفاوي من أفضل الشخصيات وبتابع كلامه

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