بعد تعرضه لهجوم من جماهير الزمالك.. #الحلفاوى_قيمة_اهلاوية يتصدر تويتر

تصدر #الحلفاوى_قيمة_اهلاوية موقع التواصل الاجتماعى تويتر، منذ ساعات قليلة، بعد تعرض الفنان نبيل الحلفاوى لهجوم من قبل جماهير نادى الزمالك.
ودشن رواد موقع تويتر من جماهير النادى الأهلى #الحلفاوى_قيمة_اهلاوية، معلنين عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الفنان نبيل الحلفاوى من النادى الأول.
وجاءت أبرز التغريدات:
القبطان فنان كبير مثقف وصاحب راي ووجهه نظر
واهلاوي طبعا كما يجب ان يكون ❤❤
#الحلفاوي_قيمه_اهلاويه
كبير مشجعى الأهلى القيمة والقامة...المثقف والمحترم بأخلاقه وأسلوبه ❤️
#الحلفاوي_قيمه_اهلاويه
نبيل الحلفاوي ليس فقط قيمة أهلاوية ، بل هو قيمة مصرية ،رجل واعي مثقف خلوق ، وفنان لم يلوث صفحته الفنية بادوار تجارية ، متواضع يعلم حدوده وواجباته ويعلم قيمة الاشياء
#الحلفاوي_قيمه_اهلاويه
الفنان القدير نبيل الحلفاوي قيمة اهلاوية كبيرة ضد اهانته بأي شكل
#الحلفاوي_قيمه_اهلاويه
ودشن رواد موقع تويتر من جماهير النادى الأهلى #الحلفاوى_قيمة_اهلاوية، معلنين عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الفنان نبيل الحلفاوى من النادى الأول.
وجاءت أبرز التغريدات:
القبطان فنان كبير مثقف وصاحب راي ووجهه نظر
واهلاوي طبعا كما يجب ان يكون ❤❤
#الحلفاوي_قيمه_اهلاويه
كبير مشجعى الأهلى القيمة والقامة...المثقف والمحترم بأخلاقه وأسلوبه ❤️
#الحلفاوي_قيمه_اهلاويه
نبيل الحلفاوي ليس فقط قيمة أهلاوية ، بل هو قيمة مصرية ،رجل واعي مثقف خلوق ، وفنان لم يلوث صفحته الفنية بادوار تجارية ، متواضع يعلم حدوده وواجباته ويعلم قيمة الاشياء
#الحلفاوي_قيمه_اهلاويه
الفنان القدير نبيل الحلفاوي قيمة اهلاوية كبيرة ضد اهانته بأي شكل
#الحلفاوي_قيمه_اهلاويه