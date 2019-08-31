بعد تعرضه لهجوم من جماهير الزمالك.. #الحلفاوى_قيمة_اهلاوية يتصدر تويتر

تصدر #الحلفاوى_قيمة_اهلاوية موقع التواصل الاجتماعى تويتر، منذ ساعات قليلة، بعد تعرض الفنان نبيل الحلفاوى لهجوم من قبل جماهير نادى الزمالك.



ودشن رواد موقع تويتر من جماهير النادى الأهلى #الحلفاوى_قيمة_اهلاوية، معلنين عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الفنان نبيل الحلفاوى من النادى الأول.



وجاءت أبرز التغريدات:



القبطان فنان كبير مثقف وصاحب راي ووجهه نظر

واهلاوي طبعا كما يجب ان يكون ❤❤

#الحلفاوي_قيمه_اهلاويه



كبير مشجعى الأهلى القيمة والقامة...المثقف والمحترم بأخلاقه وأسلوبه ❤️

#الحلفاوي_قيمه_اهلاويه



نبيل الحلفاوي ليس فقط قيمة أهلاوية ، بل هو قيمة مصرية ،رجل واعي مثقف خلوق ، وفنان لم يلوث صفحته الفنية بادوار تجارية ، متواضع يعلم حدوده وواجباته ويعلم قيمة الاشياء

#الحلفاوي_قيمه_اهلاويه



الفنان القدير نبيل الحلفاوي قيمة اهلاوية كبيرة ضد اهانته بأي شكل

#الحلفاوي_قيمه_اهلاويه