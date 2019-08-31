سقوط 4 عاطلين كونوا تشكيلا لسرقة السيارات بالإسكندرية

نجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية، من ضبط 4 أشخاص تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات السيارات ارتكبوا 7 حوادث سرقة بأسلوب المفتاح المصطنع.





ووردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية ، بقيام 4 عاطلين (لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة)، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.





وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بارتكاب ( عدد 7 جرائم بدائرة أقسام شرطة (أول وثانى المنتزة والدخيلة وثان طنطا بالغربية) وأرشدوا عن المسروقات.



