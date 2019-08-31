استعدادا لمواجهة كانو سبورت.. تعرف على موعد وصول رينيه مدرب الاهلي الجديد

يصل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة خلال الساعات القادمة لتولي القيادة الفنية للفريق بعد إعلان تنصيبه رسميا لقيادة الفريق.



وقال مصدر داخل الأهلي، إن فايلر سيحضر برفقة مساعديه الثلاث لعقد جلسة خاصة مع مسؤلي الأهلي من أجل الحديث عن المرحلة المقبلة.



ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها يوم الأحد 14 سبتمبر القادم في غينيا الاستوائية.