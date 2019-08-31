الضرب في الميت حرام.. تعرف على حكم التحدث إلى الموتى

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النداء على المتوفي بدون صراخ ليس حراما، مضيفًا أن هذا من باب الاشتياق له.



وتابع أمين الفتوى، فى إجابته عن سؤال: "هل التحدث إلى الموتى حرام؟" أنه ليس بحرام طالما لا يخرج إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ويجب الابتعاد عن الصراخ والعويل.



واستشهد الشيخ أحمد ممدوح، بقول الرسول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية"، مضيفًا أن هذا الحديث فيه وعيد شديد لمن فعل ما ذكر، والمراد بدعوى الجاهلية: ما يقولونه عند موت الميت.

