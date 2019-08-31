فوق الركبة.. هنا شيحة تظهر بـ فستان ستان في إطلالة جذابة

شاركت الفنانة هنا شيحة معجبيها علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "إنستجرام" بنشر صورة جديدة لها منذ قليل.



وظهرت هنا شيحة بإطلالة جذابة ارتدت فيها فستانا طويلا من الستان باللون الأصفر اللامع، وبأكمام ملفوفة على خصرها ولكنها وضعت بعض اللمسات عند التقاط الصورة، حيث رفعت الفستان فوق ركبتها وهي جالسة.



ورفعت هنا شيحة شعرها الى الأعلى دون الاعتماد على الخصلات، واعتمدت مكياجا هادئا مع أحمر شفاه باللون النبيتي.



