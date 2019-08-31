رغم التعاقد مع مدرب جديد..محمد يوسف يقود مران الاهلي اليوم وغدا

كلفت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور طه إسماعيل محمد يوسف المدرب العام بقيادة تدريبات الفريق اليوم وغدا لحين وصول المدير الفني الجديد السويسري رينيه فايلر .



وجاء تكليف لجنة التخطيط للكرة ثقة في محمد يوسف ولتسيير التدريبات خلال اليومين الجاريين لحين استلام فايلر المهمة بشكل رسمي.



وأعلنت لجنة التخطيط للكرة وبعد العرض على رئيس النادى والاعتماد من مجلس الادارة عن التعاقد مع السويسري رينيه فايلر ويعاونه ثلاثة مساعدين وقد ينضم اليهم محلل اداء فى وقت لاحق وذلك لتولى مسئولية الفريق الاول لكرة القدم بالأهلى خلال الفترة القادمة.



