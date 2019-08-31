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شاهد.. رشا شيحة بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني في أحدث ظهور

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:16 م
عمرو دياب ودينا ورشا
عمرو دياب ودينا ورشا شيحة
محمد بدران
نشرت رشا شيحة، شقيقة الفنانتين حلا وهنا شيحة، صورة تجمعها بالنجم عمرو دياب والممثلة دينا الشربيني، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، في أحدث ظهور للثنائي".

وظهرت "رشا شيحة" بصحبة عمرو دياب و"دينا" المرتدية أزياء منقوشة تجمع بين الأبيض والذهبي اللامع، مع تسريحة شعر "كيرلي"،  فيما ارتدت "رشا" أزياء صيفية سوداء اللون.

وعلقت رشا شيحة على الصورة قائلة: "وبعد ذلك كانت هناك هذة الصورة".

وكان عمرو دياب، طرح برومو الأغنية الرئيسية من ألبومه «أنا غير» مؤخرًا، وأعلنت صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عن طرح الأغنية كاملة قريبًا.


ومن المتوقع أن يطرح عمرو دياب عبر قناته الرسمية على يوتيوب الأغنية الأصلية قريبًا.



شاهد.. رشا شيحة بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني في أحدث ظهور

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