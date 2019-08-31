بعد إعلان ارتباطهما.. تعرف على ماجد الشرقاوي خطيب الفنانة ولاء الشريف

تصدر ماجد الشرقاوي محرك البحث جوجل بعد إعلانه الارتباط بالفنانة الشابة ولاء الشريف بطلة مسلسل "ابو العروسة" وهو ما أثار تساؤل عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى وداخل الوسط الفني عن شخصية ماجد الشرقاوي وهو أحد الممثلين الشباب الذين يخطون أولى خطواتهم الفنية.





وفى التقرير التالى نرصد بعض المعلومات التى لا يعرفها الجمهور عن ماجد الشرقاوي.





ماجد الشرقاوي درس التمثيل في فرنسا، وبدأ حياته الفنية عام 2013 من خلال مسلسل "نكدب لو قولنا مبنحبش" والذي كان من بطولة النجمة يسرا، أحمد داوود، مصطفى فهمي، نسرين أمين، كارمن بصيبص، وهو من تأليف تامر حبيب، وإخراج غادة سليم.





وشارك ماجد الشرقاوي بعد ذلك في مسلسل "الوالدة باشا"، بطولة الفنانة سوسن بدر، أحمد داوود، باسم سمرة، ملك قورة، أيتن عامر، وتدور أحداثه حول حياة امرأة بسيطة يتعرض زوجها للقتل امام عينيها فتنقلب حياتها رأسًا على عقب فتضطر إلى تحمل مسئولية أبنائها الأربعة حيث تمتلك كشك تبيع فيه السجائر والمشروبات، يشاركها المسؤولية الابن الأكبر.





ثم شارك ماجد الشرقاوى فى مسلسل"جبل الحلال"، للنجم الراحل محمود عبد العزيز، عام 2014، ليكون بداية قوية له وذلك بمشاركة وفاء عامر، ياسمين صبري، كريم محمود عبد العزيز، سلوى خطاب، أشرف عبد الغفور، تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج عادل أديب، وتدور أحداثه حول رجل من قرية (الكوامل) في محافظة (سوهاج) يدعى (منصور أبو هيبة/محمود عبدالعزيز) ، وهو أحد أهم رجال الأعمال في (مصر)، كما أن له علاقات مع المافيا الأوروبية، يتاجر في المخدرات، والسلاح، والآثار، وقدم أيضا مسلسلات "سرايا عابدين، العهد، البيوت أسرار، حلاوة الدنيا، سبع أرواح، رسايل، أهو دا اللي صار، نوايا بريئة" حيث شارك فى أدوار ثانوية.



