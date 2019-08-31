تعليق غاضب من مدرب أستون فيلا على طرد تريزيجيه

عبّر دين سميث مدرب أستون فيلا عن غضبه من قراري الحكم بطرد اللاعب محمود حسن تريزيجيه ، في مباراة اليوم التي جمعت فريقه مع كريستال بالاس ضمن منافسات خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





وعن ذلك قال سميث في تصريحات عقب اللقاء "تلقى تريزيجيه إنذارا سخيفا، وهذا تركني أشعر بالحيرة على الخط الجانبي للملعب".





وأضاف "أول 3 أخطاء كانت ضدنا خلال 20 دقيقة، وأنهيناها بالرابع حيث كان تريزيجيه متأخرًا عدة ثوان، كان خطأه الأول لكن الحكم قرر إشهار البطاقة بسعادة، لا أستطيع أن أتفهم بعض القرارات اليوم".





وعن هدف التعادل الذي سجله الفريق في الثواني الأخيرة قبل إلغائه من تقنية الفيديو "كان هدفا جيدا، لا أفهم لماذا لم يحتسب، لا يمكنني أن أرى أي شيء فيه، جريليش تلقى دفعة من ويلفريد زاها".



