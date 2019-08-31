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احمد موسى: برنامجي مدته ساعة ونصف من الغد وصدى البلد تحترم قرارات الأعلى للإعلام .. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:38 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتقليص مدة برامج التوك شو إلى ساعة ونصف فقط، إنه اعتبارا من الغد سيكون هناك توجه آخر، ونلتزم بقرار المجلس الأعلى للإعلام لضبط برامج التوك شو.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن قناة صدى البلد تلتزم بالقانون والضوابط والقرارات و نحترم قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" متواجون معكم على الهواء من الساعة الثامنة مساء وحتى التاسعة ونصف مساء غد الأحد، وعندما يكون هناك قرارات تسري على جميع القنوات وجميع البرامج في الإعلام المصري ونحن نحترم الدولة المصرية التي تحترم القانون".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" صدى البلد ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في كل برامجها، والمطلوب هو تطبيق القرار على كل القنوات التي تبث من مدينة الإنتاج الإعلامي ومفيش قناة على راسها ريشة".

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