أجويرو يبتعد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي .. ومحمد صلاح يتعثر

انتهت مباريات اليوم الأول من منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، وأقيمت 8 مباريات اليوم السبت، أبرزها مباراة ليفربول أمام نظيره بيرنلي التي انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة، واكتساح مانشستر سيتي لنظيره برايتون برباعية.





وفشل محمد صلاح في تسجيل أي أهداف في مباراة اليوم أمام بيرنلي، كما فشل أيضًا الفنلندي بوكي من مواصلة صحوته ولم ينجح في هز شباك نظيره ويست هام، نفس الأمر انطبق على الإنجليزي رحيم ستيرلنج أمام براتيون، وكان المستفيد الأكبر من هذه الجولة هو الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الذي هز شباك برايتون مرتين.





ويعرض "صدى البلد" جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.





1- الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي : 6 أهداف





2- الإنجليزي رحيم ستيرلنج مهاجم مانشستر سيتي : 5 أهداف





= الفنلندي تيمو بوكي مهاجم نوريتش سيتي : 5 أهداف





4- تامي إبراهام مهاجم تشيلسي : 4 أهداف





5- أشلي بارنز مهاجم بيرنلي : 4 أهداف



