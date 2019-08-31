واشنطن تفرض عقوبات على مصرف لبناني .. والسبب حزب الله

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على مصرف جمّال ترست في لبنان لدعمه الأنشطة المالية والمصرفية غير المشروعة لحزب الله.





وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن جمّال ترست له علاقة طويلة الأمد مع إحدى المؤسسات المالية الرئيسية في حزب الله، حيث يقدّم خدمات مالية إلى المجلس التنفيذي لحزب الله ومؤسسة “الشهداء” والشركات التي يسيطر عليها المجلس التنفيذي لحزب الله.. سوء سلوك جمال ترست يقوض سلامة النظام المالي اللبناني.





وأكدت الخارجية في بيانها إن هذا التصنيف الذي جرى اليوم يعكس تصميم الولايات المتحدة الأمريكية على مواجهة أنشطة حزب الله الإرهابية وغير المشروعة في لبنان.



