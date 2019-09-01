ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خدمات إلكترونية.. قسيمة جوازك من موبايلك في دقائق

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 09:01 ص
قسيمة الجواز
قسيمة الجواز
أحمد مهدي
خدمات إلكترونية.. دائما ما تسعى وزارة الداخلية لتقديمها للمواطنين عن طريق بوابتها الإلكترونية الرسمية، تسهيلا عليهم وتقديمًا للخدمات المطلوبة بصورة أفضل.

وبعد إطلاق إشارة البدء للبوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، في إطار الاحتفالات بالأعياد 67 للوزارة، خلال حفل أكاديمية الشرطة الذي أقيم بمقتبل العام الحالي للاحتفال بذكرى عيد الشرطة، تقدم الوزارة خدمة استخراج وثيقة زواج من الهاتف في خلال دقائق.

ولاستخراج وثيقة زواج سيتطلب من المستخدم تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية https://moi.gov.eg/، ويتم فتح دليل الخدمات من أعلى يمين البوابة الإلكترونية، ومن ثم من أسفل الأحوال المدنية الضغط على وثيقة زواج.

سيتم نقل المستخدم إلى صفحة ويب جديدة سيظهر بمنتصفها وثيقة زواج وبجواره عدد الأشخاص وبالأسفل كلمة التالي، ومن ثم تتبع الخطوات ووضع البيانات المطلوبة، وهو الأمر الذي سيتطلب 15 دقيقة للانتهاء.

وحدّدت وزارة الداخلية ضوابط استخراج شهادات الزواج من خلال الإنترنت، فيجب أن تكون وثيقة الزواج مطبوعة سابقًا، ويجب كتابة بيانات الزوج والزوجة (ثلاثي – رباعي)، وأن يكون تاريخ الزواج بعد أبريل لسنة 1962، ويجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن.
خدمات إلكترونية.. قسيمة جوازك من موبايلك في دقائق
خدمات إلكترونية.. قسيمة جوازك من موبايلك في دقائق
خدمات إلكترونية.. قسيمة جوازك من موبايلك في دقائق

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خدمات إلكترونية.. استخرج القيد العائلي من موبايلك في دقائق

خدمات إلكترونية.. احصل على قسيمة جوازك من موبايلك في دقائق

هاتجيلك لحد البيت .. 8 خطوات لاستخراج وثيقة زواج من المحمول .. صور

خدمات إلكترونية.. استخرج قيدا عائليا مميكنا من موبايلك في دقائق

كيفية استخراج شهادة الميلاد الكمبيوتر من الإنترنت والهاتف المحمول

ترشيحاتنا

صرف معاشات سبتمبر يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

صباح البلد يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح.. فيديو

بسبب رسالة مسيئة لـ خالد منتصر .. إحالة مدير أوقاف الدقهلية إلى التحقيق

مساء العسل .. أحدث ظهور لـ رضوى الشربينى على السوشيال ميديا.. شاهد

الزمالك يخشى مفاجآت الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر

الأزهر ينصح بهذه الهجرة لتنال الدرجات العليا وتدخل الجنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اللقطات الأولى لحريق خط الغاز الهائل في طلخا

منى بوركهارد تبهر جمهور مهرجان القلعة .. صور

أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور