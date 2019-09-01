خدمات إلكترونية.. قسيمة جوازك من موبايلك في دقائق

خدمات إلكترونية.. دائما ما تسعى وزارة الداخلية لتقديمها للمواطنين عن طريق بوابتها الإلكترونية الرسمية، تسهيلا عليهم وتقديمًا للخدمات المطلوبة بصورة أفضل.





وبعد إطلاق إشارة البدء للبوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، في إطار الاحتفالات بالأعياد 67 للوزارة، خلال حفل أكاديمية الشرطة الذي أقيم بمقتبل العام الحالي للاحتفال بذكرى عيد الشرطة، تقدم الوزارة خدمة استخراج وثيقة زواج من الهاتف في خلال دقائق.





ولاستخراج وثيقة زواج سيتطلب من المستخدم تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية https://moi.gov.eg/ ، ويتم فتح دليل الخدمات من أعلى يمين البوابة الإلكترونية، ومن ثم من أسفل الأحوال المدنية الضغط على وثيقة زواج.





سيتم نقل المستخدم إلى صفحة ويب جديدة سيظهر بمنتصفها وثيقة زواج وبجواره عدد الأشخاص وبالأسفل كلمة التالي، ومن ثم تتبع الخطوات ووضع البيانات المطلوبة، وهو الأمر الذي سيتطلب 15 دقيقة للانتهاء.



