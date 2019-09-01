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في أول ظهور له.. رئيس اتحاد الكرة: أنا زملكاوي ويهمني تطبيق العدالة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 12:07 ص
عمرو الجناينى
عمرو الجناينى
حمزة شعيب
قال الدكتور عمرو الجناينى، رئيس اتحاد الكرة، إن لم يكن يتوقع أن يرأس الاتحاد المصرى لكرة القدم فى يوم من الأيام، لافتًا إلى أنها مسئولية كبيرة وتحدٍ شخصى جديد.

وتابع "الجناينى" خلال تصريحاته التليفزيونية: "الكرة عمومًا وكرة القدم بالتحديد تهم كل الشعب المصرى وهى مصدر سعادة لكل المواطنين".

وعن تشجيعه للزمالك وتأثير هذا على وظيفته كرئيس لاتحاد الكرة، أوضح "الجناينى": "أنا مصرى قبل أن أكون زملكاوى وقدومى فى هذا التوقيت لرئاسة الاتحاد هى مهمة وطنية".

وردّ "الجناينى" على اتهام عدلى القيعى، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، بأنه مشجع للزمالك ومن الممكن تحيزه للزمالك قائلاً: "كان بينى وبين القيعى مناوشات كثيرة قبل أن أتولى رئاسة اتحاد الكرة لكنى بعد أن شغلت منصباً رسمياً لا يهمنى سوى تطبيق العدل فقط على الجميع دون تحيز".

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