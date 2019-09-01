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رياضة

كأس مصر.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 08:19 ص
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
ملك موسي
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو على ملامح التشكيل الذي سيخوض به الفريق الأبيض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الأحد في الدور نصف النهائي لكأس مصر.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي و محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي
خط الهجوم: عمر السعيد

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