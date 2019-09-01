ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يتعهد بفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 09:10 ص
نيتنياهو
نيتنياهو
رويترز
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، أنه يعتزم ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لكنه لم يقدم إطارا زمنيا في تكرار لتعهد انتخابي قطعه قبل خمسة أشهر.

وأضاف نتنياهو في كلمة في مستوطنة الكانا بالضفة الغربية المحتلة حيث حضر مراسم افتتاح مدرسة "بعون الله، سنمد السيادة اليهودية على جميع المستوطنات كجزء من أرض إسرائيل.. كجزء من دولة إسرائيل".

وكرّر نتنياهو تصريحات له في يوليو الماضي،أكد فيها أنه لن يسمح بإخلاء أي من المستوطنات، "إننا نعمل بجدٍّ لتحصين المشاريع الاستيطانية، التي تتطلب المال والتصميم والتغلب على الضغوط، وهو الأمر الذي فعَلَته جميع الحكومات تحت قيادتي، وبمساعدة من الله، وبمساعدتكم؛ سنواصل القيام بذلك معا".

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

اخبارالرياضة.. فرصة الخطيب الأخيرة.. أزمة صلاح وماني.. حفلة على رانيا علواني

طريقة عمل سلطة باذنجان

حدث ليلا.. حريق هائل بخط غاز فى طلخا.. اعترافات مثيرة لقاتل ومغتصب طفلة المنشأة.. ارتفاع عدد ضحايا هجوم تكساس

أخبار الفن.. نبيل الحلفاوى يحذر.. محمد عادل إمام يرقص 6 ساعات متواصلة.. ونوال الكويتية في مأزق

مسلح يطلق النار على الشرطة السعودية برشاش من نافذة منزله.. فيديو

ارتفاع ملحوظ.. أسعار الذهب اليوم 1 - 9- 2019.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اللقطات الأولى لحريق خط الغاز الهائل في طلخا

منى بوركهارد تبهر جمهور مهرجان القلعة .. صور

أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور