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الرئيس السيسي يستقبل وزير الداخلية الكويتي

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:47 ص
صدى البلد
محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، بمقر إقامته، الشيخ الفريق خالد الجراح الصباح خالد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس السيسي وصل إلى الكويت أمس، السبت، في زيارة رسمية يعقد خلالها مباحثات قمة مع الشيخ صباح الأحمد، أمير دولة الكويت.

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