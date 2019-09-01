بدء مبادرة الرئيس السيسي لصحة المرأة في الأقصر

بدأت صباح اليوم الاحد بمحافظة الأقصر انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لصحة المرأة بالمحافظة، والتي تستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، لتستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي.



وأشار الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن الهدف من المبادرة هو الاهتمام بصحة المرأة المصرية، والكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي من خلال مراكز علاج الأورام، لأفتا أن الحملة تقدم العلاج مجانا، إضافة إلى التوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات من سن 18 عامًا وما فوق، مشيرا إلى أن الحملة سيشارك فيها فقط الممرضات والأطباء من السيدات.



وأوضح أن مواعيد العمل بالمبادرة بدأت من الساعة 9 صباحا وتنتهى فى الساعة 3 عصرا، في أماكن محددة على مستوى الإدارات الصحية بالمحافظة، ففي إدارة البندر "مستشفى الأقصر الدولي- مستشفى الأقصر العام- رعاية طفل الأقصر- العوامية- نجع الخطباء- القباحي الغربي- منشاة العماري- نجع غنيم- الزناقطة- الكرنك الجديد- الكرنك القديم- نجع الطويل- الشيخ موسى- مركز حضري الكرنك".



وفى إدارة أرمنت "مستشفى حميات أرمنت- رعاية طفل أرمنت- مركز طبى أرمنت الحيط- أو دغار- الرياينة- حاجر الرزيقات - الرزيقات قبلي- الديمقراط - المحاميد بحرى- المحاميد قبلي".



وفى إدارة الطود "الطود- العديسات قبلي- المريس- العديسات بحرى- جزيرة أرمنت- الندافين"، وفى إدارة الزينية "مدامود أبو طربوش- العشى- طيبة- الزينية قبلي"، وفى إدارة البياضية "البغدادي- الحبيل- مركز حضري البياضية"، وفى إدارة القرنة "مستشفى القرنة- الضبعية- حاجر الضبعية- البعيرات- الأقالتة- حاجر الأقالتة- الطارف- سيول نجع البركة- الشيخ عامر- القبلي قامولا".



أما في إدارة إسنا "الشغب- المعلا- الهنادى- المساوية- الدير- الحليلة- الحلة- زرنيخ- ترعة ناصر- كومير- جزيرة راجح- العضايمة- القرايا- الغريرة- الكيمان- طفنيس- أصفون- توماس 3- النجوع بحرى- أبو زعفة- نجع العرب- النجوع قبلى- رعاية طفل إسنا- مركز طبى إسنا".