ننشر خريطة توزيع مراكز المبادرة الرئاسية للفحص والكشف عن الأطفال ضعاف السمع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة، اليوم، بجميع محافظات الجمهورية كمرحلة واحدة، تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي تستهدف كل المواليد الجدد.



وأوضحت الوزارة ، أن المبادرة تهدف إلى اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة من خلال عمل فحص سمعي للأطفال بالوحدات الصحية البالغ عددها 1300 وحدة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، لافتًا الي أن الفحص يستهدف الاطفال من عمر 3 الي 7 أيام، ولايستغرق الفحص سوى بعض الدقائق، ويبين ما إذا كان الطفل طبيعيًا أم يشتبه في إصابته بضعف السمع.



وينشر صدي البلد ، خريطة توزيع مراكز الكشف عن الأطفال ضمن المبادرة الرئاسية والتي جاءت كالاتي:



الاسماعيلية الاسماعيلية مركز طبي الشيخ زايد مركز طبي السبع بنات - مكتب صحه جنوب

الاسماعيلية الاسماعيلية مركز طبي حي السلام مكتب صحه العرايشيه

الاسماعيلية الاسماعيلية مركز طبي الشهداء وحده الكيلو 11- وحده الكيلو 2 - مركز طبي المستقبل

الاسماعيلية الاسماعيلية وحده ابو عطوه وحده عين غصين - وحده الضبعيه - وحده ابو بلح

الاسماعيلية التل الكبير مركز طبي التل الكبير رعايه طفل التل الكبير - وحده الملاك - مكتب صحه التل

الاسماعيلية التل الكبير وحده العهده وحده البعالوه الكبري - وحده البعالوه الصغري - وحده ابو عاشور

الاسماعيلية التل الكبير وحده الظاهريه وحده كفر الشيخ عطيه - وحده السلام والمحطه - وحده الجزيره الخضراء

الاسماعيلية القصاصين رعايه طفل القصاصين مكتب صحه القصاصين - وحده تل ثمود - وحده الوادي الاخضر

الاسماعيلية القصاصين المحسمه القديمه وحده الخفيج - وحده الهيش - وحده السويدات

الاسماعيلية ابو صوير مركز طبي ابو صوير وحده ابو صوير البلد - وحده ابو صوير المحطه - وحده المحسمه الجديده- وحدة ابو جريش

الاسماعيلية ابو صوير وحدة السبع ابار شرقيه وحده السبع ابار غربيه - وحده الواصفيه - وحده المنايف - وحده نفيشة

الاسماعيلية فايد مركز طبي فايد وحده كسفريت - وحده فناره

الاسماعيلية فايد مركز طبي ابو سلطان وحده سرابيوم - وحده السعيديه

الاسماعيلية القنطره غرب مركز طبي القنطره غرب وحده الرياح - وحده الروضه - وحده البياضيه- وحدة المنشية الجديدة

الاسماعيلية القنطره غرب وحده ابو خليفه وحده الكيلو17- وحده الكيلو 14 - وحده الشهيد خيري - وحدة ابو طفيلة

الاسماعيلية القنطره شرق مركز طبي القنطره شرق مكتب صحه شرق - وحده جلبانه - وحده الامل

الاسماعيلية القنطره شرق وحده الابطال وحده التقدم - وحده العبور - وحده السلام

أسيوط أبنوب القداديح النخيلة - المسعودي

أسيوط أبنوب الجزيرة نزلة كعب - دوينه - بني سميع - الزيرة

أسيوط البدارى النواورة التضامن - العقال القبلي - الهمامية

أسيوط البدارى العتمانية نزلة القنطرة - الكوم الاحمر

أسيوط مركز اسيوط نجع سبع المعصرة - الفيما - بصره

أسيوط مركز اسيوط درنكة اسيوط الجديده - الشيخ سويف - الكلابات - بني طالب - اولاد سراج - العصاره - بني زيد - الطوابيه جزيره الاكراد

أسيوط مركز اسيوط ريفا بصره

أسيوط مركز اسيوط الزاوية بني ادريس - بني صالح - مير - بني هلال - الصبحة - نجع حسن عبدالرحيم

أسيوط غرب اسيوط رعايةغرب مركز صحي - صحة ثان - مستوصف الحراونه

أسيوط غرب اسيوط المركز الصحي رزقه الدير - المنشأة الكبري - السراقنا -التمساحية - المنشأة الصغري

أسيوط غرب اسيوط مكتب خامس فزارة - دير القصير - قصر العمارنة

أسيوط منفلوط بنى شقير الانصار - عنك - الحبالصة - عرب الجهمه

أسيوط منفلوط العتامنه الجزيرة - سوالم ابنوب - قبلي البلد

أسيوط منفلوط نزة قرار غرب البلد - بني محمد - الشنابلة - كوم المنصورة - المعابدة - العطيات

أسيوط منفلوط ام القصور بني ابراهيم - الدير الجبراوي - السوالم البحرية

أسيوط منفلوط بنى رافع باويط - ابوكريم - كوم انجاشه

أسيوط الغنايم وحدة صحة الاسرة بدير الجنادلة بني يحيي - جرف سرحان - العوامر - الحوطا الشرقيه- الحوطا الغربية

أسيوط ساحل سليم بويط مسارة - قصر حيدر - كمبوها

أسيوط ساحل سليم الخوالد الكودية - عواجه - نجع خضر

أسيوط ساحل سليم المطمر دحروج - ابوالهدر - نزلة بدوي - امشول

أسيوط ابوتيج مكتب صحة ابوتيج التناغه الشرقية - دير تاسا - الرويجات - الحبايشة - تاسا

أسيوط ابوتيج مركز دوينه مركز صحي الساحل - العفادرة - الجمايلة

أسيوط ابوتيج مركز النخيلة النزلة المستجدة - عرب مطير

أسيوط القوصية مير حي النزلة - عزبة طه

أسيوط القوصية الانصار الوعاضلة - اولادالباس - بني فيز - مجريس

أسيوط القوصية التتالية صدفا - كوم اسفحت - الدوير - البربا - الشناينه

أسيوط القوصية بنى قرة الشيخ منطاش

أسيوط ديروط دشلوط السادات - مكتب صحة ثان - عياده حي قلته

أسيوط ديروط مزينه عيادة حي غرب - مكتب صحة رابع

أسيوط ديروط نزله ضاهر الجامع الكبير

أسيوط ديروط المناشى ريفا - دير درنكة

أسيوط ديروط نزله عبد اللاه المطيعه -اولاد ابراهيم - الشغبة

أسيوط ديروط سرقنا شطب - قرقارص

أسيوط الفتح الحج موسى العدر - بهيج - الحساني - نجع عبدالرسول - بني حسين - سلام

أسيوط الفتح الوسطى عرب المدابغ - صحة المرأة

أسيوط الفتح عرب مطير عرب بني شقير - الصهريج

أسيوط شرق مركز صحي الوليدية نجع علي منصور - بني شعران - النشاونه - عرب العمايم

أسيوط شرق المركز الحضري الجديد بني مجد - رميح - سراوه

أسيوط شرق مركز صحي نزلة عبداللاه ابوعابد

أسيوط شرق رعاية طفل فريال صحة اول - صحة منفلوط - جحدم - بني عدي البحرية - بني عدي القبلية - العزية

أسيوط صدفا اولاد الياس جزيرة المعابدة

الاسكندرية المنتزة مركزالمندرة −

الاسكندرية المنتزة مركز العمراوي وحدة المنتزة الريفية-وحدة طب اسرة طوسون

الاسكندرية المنتزة طب اسرة ابوقير 2 مكتب صحة ابو قير-رعاية طفل طوسون-وحدة جون

الاسكندرية المنتزة مركز قرداحي −

الاسكندرية المنتزة طب اسرة محسن −

الاسكندرية المنتزة طب اسرة سيدي بشر بحري وحدة دربالة

الاسكندرية شرق سموحة المطار +مكتب صحة سيدي جابر

الاسكندرية شرق السيوف١ كيروسيز +دنا الوطنية

الاسكندرية شرق مركز طب اسرة ابيس ٢ أبيس 1 + أبيس 2 الريفية

الاسكندرية شرق طب أسرة باكوس دنا القديمة +القلعة

الاسكندرية شرق طب أسرة سان استفانو وحدة اطفال الرمل + مكتب صحة فلمنج + مكتب صحة ابو النواتير

الاسكندرية وسط رعاية محرم بك وحدة امبروزو -مكتب صحة محرم بك -مكتب صحة غربال

الاسكندرية وسط الحضرة قبلى رعاية الحضرة-مكتب صحة الحضرة -مكتب صحة الابراهيمية العطارين

الاسكندرية وسط ابيس 10

الاسكندرية وسط ابيس 8 ابيس ٧

الاسكندرية غرب مركز طب اسرة القباري الكارنتينا - ابن سهلان - المفروزة شرق - مكتب صحة القبارى

الاسكندرية غرب مركز طب اسرة العامود اسرة كرموز - مكتب صحة كرموز - مكتب صحة مينا البصل - مكتب صحة غيط العنب - مكتب صحة الجمهورية

الاسكندرية غرب وحدة طب اسرة المتراس طب اسرة الورديان - شمال المتراس - جنوب المتراس - مكتب صحة الورديان

الاسكندرية الجمرك طب اسرة الجمرك الحجاري والمنشية 2

الاسكندرية الجمرك طب اسرة الامل المنير والمنشية 1

الاسكندرية العامريه رعاية العامريه طب أسرة العامريه - الناصريه - عرابى .

الاسكندرية العامريه الجزائر الجلاء - الاسد - خالد بن الوليد - الوفاء .

الاسكندرية العامريه فلسطين بغداد- البصره -- العراق - اليمن .

الاسكندرية العامريه الهواريه ابوصير .

الاسكندرية العامريه الوادى الكينج - ابو بسيسه .

الاسكندرية العامريه حارس الوقاد - طيبه 2 - سند 3 .

الاسكندرية العامريه المجز ر الالى ط أسرة عبد القادر - مركز طبى عبد القادر - تبارك - البتروكيماويات

الاسكندرية العجمي مركز الدخيلة لطب الأسرة وادي القمر/البيطاش

الاسكندرية العجمي وحدة العجمي لطب الأسرة العجمي/الهانوفيل

الاسكندرية العجمي وحدة الذراع البحري الكيلو 21 الذراع البحري الكيلو 26/سيدي كرير

الاسكندرية برج العرب مركز صحة أسرة برج العرب الجديدة وحدة بهيج _ رعاية الشروق _ وحدة الحي السابع _ وحدة الحي الثامن

الاسكندرية برج العرب وحدة برج العرب القديم وحدة أبوصير _ وحدة الغربانيات _ وحدة النهضه _ وحدة السناقره

الاسكندرية برج العرب وحدة التنميه وحدة بنجر السكر قرية 14

الاسكندرية برج العرب وحدة عبدالباسط وحدة أبوزهره _ وحدة بنجر السكر قرية 2 _ وحدة بنجر السكر قرية 4

الاسكندرية برج العرب وحدة بنجر السكر قرية 1 وحدة بنجر السكر قرية 3_وحدة بنجر السكر قرية 5_ وحدة بنجر السكر قرية 6_وحدة بنجر السكر قرية 7

الاسكندرية برج العرب وحدة بنجر السكر قرية 19 وحدة بنجر السكر قرية 20_ وحدة العلا _ المركزيه

الاقصر البندر الخطباء مركز صحة الاسرة ( رعاية الامومة والطفولة بالاقصر ) - العوامية

الاقصر البندر الكرنك الجديد الكرنك القديم - الشيخ موسي - نجع الطويل

الاقصر القرنة الضبعية وحدة حاجر الضبعية - الاقالته - حاجر الاقالته

الاقصر الزينية العشى الزينية قبلى - الزينية بحرى

الاقصــــر الطـــــــود الطود منشية النوبة - نجع الوحدة - العديسات بحرى

الاقصــــر ارمنت ارمنت الحيط ابو دغار

الاقصــــر ارمنت الرعاية حاجر الرزيقات بحرى - الشهداء - الرياينة - الرزيقات بحرى - مكتب صحة ارمنت

الاقصــــر اسنا نجع احمد سعيد باويل - ابو زعفة - توماس 2 - نجع العرب

الاقصــــر اسنا المركز الطبى حى القرية - اسنا قبلى - النجوع قبلى - النجوع بحرى - اسنا بحرى ( رعاية اسنا ) مكتب صحة اسنا

الاقصــــر اسنا اصفون طفنيس - توماس 3 - الزنيقة - الوابورات

الاقصــــر اسنا الحلة الكلابية - زرنيخ - الحليلة

البحر الاحمر راس غارب رعاية طفل راس غارب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البحر الاحمر الغردقة وحدة الميناء رعايه طفل الغردقه

البحر الاحمر سفاجا رعاية طفل سفاجا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البحر الاحمر سفاجا ام الحويطات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البحر الاحمر القصير مكتب صحة القصير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البحر الاحمر مرسى علم مركز صحة مرسى علم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البحر الاحمر الشلاتين وحدة الشلاتين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البحر الاحمر الشلاتين وحدة حلايب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البحــــــيرة حوش عيسي ( 9 وحدات ) رعاية الطفل الأبقعين - القظة

البحــــــيرة حوش عيسي ( 9 وحدات ) الكوم اأخضر المركز الطبي - الرزيمات

البحــــــيرة حوش عيسي ( 9 وحدات ) كفر الواق الحداد البحري

البحــــــيرة حوش عيسي ( 9 وحدات ) فرهاش حرارة - عكاشة

البحــــــيرة حوش عيسي ( 9 وحدات ) الجنبيهي أبو الشقاف - أبو فرين

البحــــــيرة حوش عيسي ( 9 وحدات ) عماره القوني - الستمائة

البحــــــيرة حوش عيسي ( 9 وحدات ) نجيب محفوظ كوبري عبد - محمد رفعت

البحــــــيرة حوش عيسي ( 9 وحدات ) قرية الشعراوي عبد المنعم رياض - الشعشاعي

البحــــــيرة حوش عيسي ( 9 وحدات ) عباس العقاد توفيق الحكيم - علي بن أبي طالب

البحــــــيرة دمنهور ( 11 وحدة ) رعاية طفل الهلال مكتب صحة أول - صحة ثانى - صحة ثالث

البحــــــيرة دمنهور ( 11 وحدة ) مركز طبي ناصر رعاية شبرا - الأبعادية

البحــــــيرة دمنهور ( 11 وحدة ) زاوية غزال حمور - زرقون

البحــــــيرة دمنهور ( 11 وحدة ) إفلاقة شروق - الأوقاف

البحــــــيرة دمنهور ( 11 وحدة ) سنهور بنى موسى - بنى هلال - نفرة

البحــــــيرة دمنهور ( 11 وحدة ) قراقص دربك - شرنوب - طرابمبا

البحــــــيرة دمنهور ( 11 وحدة ) الصفاصيف نديبة - حفص - الغلالبة

البحــــــيرة دمنهور ( 11 وحدة ) البساتين البرنوجى - الإبراهيمية

البحــــــيرة دمنهور ( 11 وحدة ) الحجناية دنشال - دسونس - سنطيس

البحــــــيرة دمنهور ( 11 وحدة ) مركز طبى سعد صحة المركز - رعاية أبو عبد الله

البحــــــيرة دمنهور ( 11 وحدة ) بسطرة نصار - القلعة

البحــــــيرة التحرير ( 8 وحدات ) أم صابر منشية عامر - منشأة ناصر

البحــــــيرة التحرير ( 8 وحدات ) عمر مكرم عمر شاهين - أحمد عرابى

البحــــــيرة التحرير ( 8 وحدات ) صلاح الدين عمرو بن العاص - عبد المجيد المرسى

البحــــــيرة التحرير ( 8 وحدات ) بغداد عبد السلام عارف - على بن أبى طالب

البحــــــيرة التحرير ( 8 وحدات ) ابو بكر الصديق المجد - عمر بن الخطاب

البحــــــيرة التحرير ( 8 وحدات ) المعركة العزيمة - الكفاح

البحــــــيرة التحرير ( 8 وحدات ) النجاح التل الكبير - عين جالوت - الفالوجا

البحــــــيرة التحرير ( 8 وحدات ) حراء عثمان بن عفان - الإيمان

البحــــــيرة شبراخيت ( 5 وحدات ) وحدة زمزم لقانة - أبو السحما - محلة بشر

البحــــــيرة شبراخيت ( 5 وحدات ) شبراريس ابو منجوج - محلتصا - جزيرة نكلا

البحــــــيرة شبراخيت ( 5 وحدات ) اورين كنيسة أورين - مستناد - عبد العاطى

البحــــــيرة شبراخيت ( 5 وحدات ) محلة فرنوى كفر السابى - القرداحى

البحــــــيرة شبراخيت ( 5 وحدات ) مكتب صحة شبراخيت رعاية الطفل - ام حكيم - الدفراوى

البحــــــيرة الرحمانية ( 4 وحدات ) المركز الطبي المجد - منية سلامة

البحــــــيرة الرحمانية ( 4 وحدات ) سمخراط دياب - الانشا

البحــــــيرة الرحمانية ( 4 وحدات ) الكفر الجديد القهوقية - ع.المجد

البحــــــيرة الرحمانية ( 4 وحدات ) سماديس بويط - نظارة المنيا - محلة داود

البحــــــيرة رشيد ( 4 وحدات ) وحدة محلة الامير الحماد - الشماسمة

البحــــــيرة رشيد ( 4 وحدات ) وحدة برج رشيد المركز الطبى - مكتب صحة أول رشيد

البحــــــيرة رشيد ( 4 وحدات ) وحدة الساحل الجدية - الجديدة

البحــــــيرة رشيد ( 4 وحدات ) ادفينا ديبى - الكوم

البحــــــيرة ادكو ( 3 وحدة ) المركز الحضري الشهداء - مياح

البحــــــيرة ادكو ( 3 وحدة ) وحدة قرية 1 قرية 6 - قرية 8 - ديبونو

البحــــــيرة ادكو ( 3 وحدة ) المعدية المعصرة

البحــــــيرة كوم حمادة ( 10 وحدات ) النجيلة زاوية البحر - نتما

البحــــــيرة كوم حمادة ( 10 وحدات ) شابور كفر العيص - كفر سلامون - منشأة مهنا

البحــــــيرة كوم حمادة ( 10 وحدات ) دست الاشراف الحدين - شبرا أوسيم - خنيزة

البحــــــيرة كوم حمادة ( 10 وحدات ) كفر زيادة الطود - خربتا

البحــــــيرة كوم حمادة ( 10 وحدات ) واقد الزعفرانى - الطيرية - منشأة أبو ريا

البحــــــيرة كوم حمادة ( 10 وحدات ) كفر بولين بولين الفوايد - البلاكوس - مليحة

البحــــــيرة كوم حمادة ( 10 وحدات ) صفط العنب النقيدى - سرسيقا - بيبان

البحــــــيرة كوم حمادة ( 10 وحدات ) بريم دمتيوه - رعاية الأمومة والطفولة

البحــــــيرة كوم حمادة ( 10 وحدات ) البريجات علقام - دمشلى - أبو الخاوى

البحــــــيرة كوم حمادة ( 10 وحدات ) الصواف كوم شريك - مغنين

البحــــــيرة ابو المطامير ( 11 وحدة ) علوبه زاوية سالم - زاوية صقر

البحــــــيرة ابو المطامير ( 11 وحدة ) جناكليس 2 الحرية - ثروت

البحــــــيرة ابو المطامير ( 11 وحدة ) القاهر العزة - الإيمان

البحــــــيرة ابو المطامير ( 11 وحدة ) المهديه الياسينية 1 - صيدناوى

البحــــــيرة ابو المطامير ( 11 وحدة ) كوم القدح مالونا - تروجى

البحــــــيرة ابو المطامير ( 11 وحدة ) رعايه الامومه والطفوله المركز الحضرى - أبو المطامير بحرى

البحــــــيرة ابو المطامير ( 11 وحدة ) المزرعه الاليه الرابعة توطين - الأمل

البحــــــيرة ابو المطامير ( 11 وحدة ) الناصر الحويحى

البحــــــيرة ابو المطامير ( 11 وحدة ) النمريه النجيلى وأولاد الشيخ - جناكليس 1

البحــــــيرة ابو المطامير ( 11 وحدة ) كوم الفرج الياسينية 2 - الغيتة

البحــــــيرة ابو المطامير ( 11 وحدة ) الياسينية السلام - نجع العرب

البحــــــيرة غرب النوبارية ( 5 وحدات ) ادم الشجاعة - اليشع

البحــــــيرة غرب النوبارية ( 5 وحدات ) ابو العطا أحمد شوقي - أبوبكر الصديق - أبوالنور - سعد زغلول

البحــــــيرة غرب النوبارية ( 5 وحدات ) رزق درويش اللحوم - 8 بذور

البحــــــيرة غرب النوبارية ( 5 وحدات ) عبد الرحمن بيصار عثمان بن عفان - مصطفي اسماعيل - البنجر

البحــــــيرة غرب النوبارية ( 5 وحدات ) المركز الطبي الرعاية - العدل

البحــــــيرة وادى النطرون ( 3 وحدات ) المركز الطبى الحضرى كفر داود - الحمرا - الجعار - بنى سلامة

البحــــــيرة وادى النطرون ( 3 وحدات ) الامام مالك عبد العظيم زاهر - الصفاوالمروة

البحــــــيرة وادى النطرون ( 3 وحدات ) الطبرانى الشهداء

البحــــــيرة كفر الدوار ( 13 وحدات) سيدي غازي منشية عامر - العرقوب

البحــــــيرة كفر الدوار ( 13 وحدات) الوسطانية زهرة - الملقة

البحــــــيرة كفر الدوار ( 13 وحدات) بولين منشية بسيونى - كوم الطرفاية

البحــــــيرة كفر الدوار ( 13 وحدات) النشو البحري كوم النص - الكنايس

البحــــــيرة كفر الدوار ( 13 وحدات) المراكبية رعاية طفل أول - رعاية طفل ثانى

البحــــــيرة كفر الدوار ( 13 وحدات) كوم البركة مرتانة - صيدناوى

البحــــــيرة كفر الدوار ( 13 وحدات) الأمراء ابيس 3 - كينج عثمان

البحــــــيرة كفر الدوار ( 13 وحدات) أبيس 6 ابيس 4 - أبيس5 - كوم أشو

البحــــــيرة كفر الدوار ( 13 وحدات) عزب دفشو كوم دفشو

البحــــــيرة كفر الدوار ( 13 وحدات) معمل القزاز الكريون

البحــــــيرة كفر الدوار ( 13 وحدات) الخضرة قومبانية أبو قير - الطرح

البحــــــيرة كفر الدوار ( 13 وحدات) البسلقون عباس سيد أحمد - الهلباوى

البحــــــيرة كفر الدوار ( 13 وحدات) رعاية طفل ثالث مكتب صحة ثانى - مكتب صحة أول

البحــــــيرة الدلنجات ( 12 وحدات ) المركز الطبى عزبة سالم- زهور الأمراء - درشاي

البحــــــيرة الدلنجات ( 12 وحدات ) الوفائيه أبو مسعود

البحــــــيرة الدلنجات ( 12 وحدات ) المسين درويش- الرزافة

البحــــــيرة الدلنجات ( 12 وحدات ) ابو سعيفه نجع سعد - الخليلية

البحــــــيرة الدلنجات ( 12 وحدات ) طيبه دغار- أبوكاشيك - الجمالين

البحــــــيرة الدلنجات ( 12 وحدات ) زاوية ابو شوشه نجع الغرابيل - كوم الحاصل

البحــــــيرة الدلنجات ( 12 وحدات ) شركة الاتحاد جزاير عيسي - زمران النخل - أبو صماده

البحــــــيرة الدلنجات ( 12 وحدات ) كوم زمران الإمام الغزالي - أحمد رامي

البحــــــيرة الدلنجات ( 12 وحدات ) الحسينى مرمي سويد - قمحة

البحــــــيرة الدلنجات ( 12 وحدات ) البستان العروبة - مؤسسة البستان

البحــــــيرة الدلنجات ( 12 وحدات ) العلامية الحجر المحروق - الغرباوي

البحــــــيرة الدلنجات ( 12 وحدات ) المركز الطبى عبود - مكتب الصحة - النوامين

البحــــــيرة المحمودية (5 وحدات ) بسنتواى سندرينا - الفرنساوية - القصر

البحــــــيرة المحمودية (5 وحدات ) فيشا ديسيا

البحــــــيرة المحمودية (5 وحدات ) ديروط فزارة- المروحة - سيدي غقبة

البحــــــيرة المحمودية (5 وحدات ) الرعاية المركز الطبي - مكاتب الصحة - كفر الرحمانية - أريمون

البحــــــيرة المحمودية (5 وحدات ) سرنباى اللوية

البحــــــيرة إيتاى البارود( 9 وحدات ) رعاية طفل كفر مساعد- امليط- مكتب الصحة

البحــــــيرة إيتاى البارود( 9 وحدات ) المركز الطبى العيون - التوفيقية - زبيدة

البحــــــيرة إيتاى البارود( 9 وحدات ) النبيرة جبارس - النقراش - البهي

البحــــــيرة إيتاى البارود( 9 وحدات ) ارمانيا شنديد - صفط خالد - ظهر التمساح

البحــــــيرة إيتاى البارود( 9 وحدات ) معنيا العوامر- قليشان - الحرمل

البحــــــيرة إيتاى البارود( 9 وحدات ) نكلا العنب دمسنا - منية بني منصور-كفر عسكر

البحــــــيرة إيتاى البارود( 9 وحدات ) الضهرية كنيسة الضهرية - الخوالد - كفر الغابة

البحــــــيرة إيتاى البارود( 9 وحدات ) ششت الأنعام الحوتة - منشأة النصر - إشليمة

البحــــــيرة إيتاى البارود( 9 وحدات ) جنبواى الإبراهيمية - صفط الحرية - شبرا النونة

البحــــــيرة أبو حمص ( 8 وحدات ) كوم القناطر محلة كيل - الزيني - ماضي

البحــــــيرة أبو حمص ( 8 وحدات ) بلقطر الغربية بلقطر الشرقية - أجيون - بانون

البحــــــيرة أبو حمص ( 8 وحدات ) الجرادات جواد حسني - كوم أبو اسماعيل - دير أمس

البحــــــيرة أبو حمص ( 8 وحدات ) قافلة دسونس - خليج القصب

البحــــــيرة أبو حمص ( 8 وحدات ) بسنتواى الصالحية - برسيق - الخمسين - العشرة - دمسنا

البحــــــيرة أبو حمص ( 8 وحدات ) النخلة البحرية كوم عزيزة - بريدان

البحــــــيرة أبو حمص ( 8 وحدات ) الحناوى البركة - علي حبيب - كفر عزاز

البحــــــيرة أبو حمص ( 8 وحدات ) المركز الطبى الرعاية -مكتب الصحة - أنور المفتي- القروي - سحالي

الدقهلية اجا رعاية طفل اجا عزبة عوض -الاحيائية

الدقهلية اجا نوسا الغيط نوسا البحر-سنبوخت

الدقهلية اجا منية سمنود جراح - الديرس - كفر الشراقواة -ميت ابو الحارث

الدقهلية اجا شبراويش السلامية -البساتين

الدقهلية اجا ميت دمسييس ميت اشنا-كفر المندرة

الدقهلية اجا طنامل شرق طنامل غرب-ميت معاند-ميت مسعود

الدقهلية اجا كفر عوض سماحة-الدير

الدقهلية اجا بقطارس شنيسة-الغراقة-ميت فضالة

الدقهلية اجا برج النور البهوفريك-البخا-سنجيد-شنفاس

الدقهلية اجا اخطاب ميت العامل-ميت الحسين-دروة-ابو داوود

الدقهلية اجا صهرجت شيوة الغربية

الدقهلية المنزلة المركز الحضري عرفات شلباية

الدقهلية المنزلة العزيزة بني هلال-الاحمدية-اولاد ناصر-العربان

الدقهلية المنزلة النسايمة الرودة-الشبول

الدقهلية المنزلة البصراط المواجد

الدقهلية المنزلة الحوتة القطشة-الدقانوة-الطوابرة-العامرنة-اولاد حانة

الدقهلية المنزلة ابو الأخضر عرب زيدان-مصر الجديدة

الدقهلية المنزلة كفر حجاج الستايتة

الدقهلية المنزلة الفروسات العامرة الجديدة-العبيديصبح-جديدة المنزلة

الدقهليه بلقاس الصحيه بسنديله دملاش-الجوادية

الدقهليه بلقاس الصحيه الاحمديه الغنامة-تل عميرة

الدقهليه بلقاس الصحيه الامل بصار28-30-31

الدقهليه بلقاس الصحيه الستامونى الروضة-موسي شكري-المستعمرة الشرقية

الدقهليه بلقاس الصحيه المعصره ابو شريف-ابو عرصة-الخازندار

الدقهليه بلقاس الصحيه الشوامى السبعة-ابو دشيشة-الخلالة

الدقهليه بلقاس الصحيه بلقاس خامس الوزير-عصفور-قراش-الماكينة

الدقهليه بلقاس الصحيه الملعب البغدادي-ابو طه-الدمايرة-دوير -خزان

الدقهليه بلقاس الصحيه السماحيه السعدني-الرعاية

الدقهليه بلقاس الصحيه العريض القنان-شرقية المعصرة

الدقهليه بلقاس الصحيه الدرافيل 39 الدرافيل 49-37

الدقهليه بلقاس الصحيه جاليه الاولى جاليا-الحفير

الدقهليه بلقاس الصحيه قلبشو ابوماضي51-53-55-57

الدقهليه بني عبيد الصلاحات ميت عدلان -الزهيري-غازي مصبح

الدقهليه بني عبيد ميت سويد ميت فارس-ديرب الخضلر

الدقهليه بني عبيد مبارك ابوالمعاطي الباز-اليوسيفية

الدقهليه بني عبيد طلمبات بني عبيد الحدادة

الدقهليه تمي الامديد ابوداؤد مكتب صحة ابو الصير

الدقهليه تمي الامديد صدقا الخمسة / الشرفا / كفرسنجاب

الدقهليه تمي الامديد تاج العز البيضاء / ابوياسين

الدقهليه تمي الامديد الربع كفرالامير / الكمال / صبرى أبوعلم / تمى الامديد

الدقهليه تمي الامديد ظفر السعودية / الصفا

الدقهليه تمي الامديد لسمارة منشية السلام / الميهى

الدقهليه جمصة الجزاير السلسول-زيان-ابوبكر

الدقهليه جمصة شومان الاصلاح-السبخاوية-ابو نور الدين

الدقهليه شربين الاطرش كفريوسف-ابو زاهر-ابوسيد احمد- الجلاوينة

الدقهليه شربين راس الخليج ام الرزق-بطرس-العبد

الدقهليه شربين دنجواى الاحمدية -العوضية

الدقهليه شربين رعاية طفل شربين المدينة

الدقهليه شربين بساط محلة انجاق

الدقهليه شربين الحاج شربينى ترعة غنيم-العيادية-ابوشعير

الدقهليه شربين ابو جلال ابوجلال-مبارك-عزت

الدقهليه شربين الوكالة الوكالة-منشية النصر

الدقهليه شربين الشيخ عطية الضهرية 1-2،الاحمدية

الدقهليه شربين ابو زاهر الجلاوينة -ابو سيد احمد

الدقهليه شربين الدبوسى الحطبة-الاحيائية-الشيخ سميط

الدقهليه شربين الترعة القديم كفر الترعة الجديد-الضهرية

الدقهليه شربين السعادوة بوشة-الصبرية

الدقهليه طلخا ميت الكرماء سرسق-ميت نابت -كفر العرب

الدقهليه طلخا منشية البدوى الخوازم

الدقهليه طلخا بطرة بساط-كفر بساط

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القاهرة الشروق مركز طبي 70

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القاهرة القاهره الجديده مركز الرابع

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القاهرة السلام اول السد العالي مركز السلام ثان - مركز الدلتا - العبد - الحرفيين - الطريقيي

القاهرة السلام اول السلام اول

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القاهرة المرج مركز طبي البركه

القاهرة المرج مركز طبي المرج الشرقيه

القاهرة عين شمس مركز صحة الاسرة رعاية طفل المطرية اول - مكتب صحة مطرية ثان -مكتب صحة النصر

القاهرة عين شمس مركز طبي الزهراء

القاهرة المطرية مركز طب الاسرة بالمطرية مكتب صحة العقاد - مكتب صحة عرب الطويلة

القاهرة المطرية عيادة المطرية الشاملة لطب الاسرة

القاهرة الاميرية مركز طبي الاميرية مركز طبي الزيتون الجديد

القاهرة الزيتون مركز سراى القبة رعاية طفل الزيتون - مكتب صحة زيتون اول - مكتب صحة زيتون ثان

القاهرة حدائق القبة مركز صحى حدائق القبة عيادة القبة الشاملة - عيادة عزبة ابو حشيش - مكتب صحة قبة اول - مكتب صحة قبة ثان

القاهرة حدائق القبة مركز صحى الخليج المصرى

القاهرة النزهة مركز طبى المحكمة مركز النزهه الجديدة - الهايكستب - طبي الشيرتون

القاهرة مصر الجديدة مكتب صحة مصر الجديدة عيادة الماظة الشاملة - عيادة صحة الاسرة - مكتب صحة الماظة

القاهرة مدينة نصر غرب مركز طبى الحى السادس

القاهرة شرق مدينه نصر الطبيه مركز صحه الاسره بالحى السابع مكتب صحة مدينة نصر اول

القاهرة شرق مدينه نصر الطبيه مركز صحه الاسره بالهجانه

القاهرة منشأة ناصر مركز صحة الأسرة بالدويقة الجديدة مركز صحة الاسرة بالحرفيين - عيادة الدويقة الجديدة مكتب صحة وعيادة برقوق

القاهرة منشأة ناصر مركز صحة الأسرة بالجبرتى

القاهرة وسط مركز صحة الأسرة بالدراسة مكتب صحة الجمالية اول - مكتب صحة الدرب الاحمر مكتب صحة الازهر

القاهرة وسط رعاية طفل الدرب الاحمر

القاهرة الوايلى مركز طبي رعاية العباسية مكتب صحة العباسية - مكتب صحة الدمرداش - مكتب صحة الظاهر

القاهرة الوايلى مركز رعاية الظاهر

القاهرة باب الشعرية مركز طبي باب الشعرية مكتب صحة باب البحر

القاهرة الموسكى رعاية طفل الموسكى مكتب صحة الموسكي - عيادة حي الموسكي

القاهرة الازبكية مركز طبي الفجالة مكتب صحة الازبكية

القاهرة عابدين "مؤكز طبي

عابدين" مكتب صحة عابدين

القاهرة بولاق المركز الحضري بالجلا ء مركز الصحي العام - رعاية طفل رملة بولاق

القاهرة غرب القاهرة مكتب صحة وتحصين قصر النيل

القاهرة الساحل مركز صحة المقسي عيادة الهجين - مكتب صحة الشريف - مكتب صحة منية السيرج - مكتب صحة حدائق شبرا

القاهرة الساحل رعاية شبرا ثاني

القاهرة روض الفرج مركز صحة الحضري رعاية طفل السبتية - مكتب صحة روض الفرج اول - مكتب صحة روض الفرج ثان

القاهرة روض الفرج مركز صحة جزيرة بدران

القاهرة شبرا "رعاية

العسال" رعاية طفل الترعة - مكتب صحة شبرا اول - مكتب صحة شبرا ثان

القاهرة الزاوية رعاية طفل الاحلال العيادة الشعبية - مكتب صحة اول - مكتب صحة ثان - رعاية طفل الزاوية القديم - مكتب صحة الزاوية ثالث

القاهرة الشرابية مركز طبى العزب مكتب صحة الشرابية - مكتب صحة العزب - المركز التخصصي - مركز الجرن - مركز الشرابية

القاهرة الشرابية مركز طبى مهمشة

القاهرة الخليفة مركز طبى رعاية طفل القلعة مركز التونسي القديم - مكتب صحة الامامين - مكتب صحة الخليفة اول - مكتب صحة الخليفة ثان

القاهرة الخليفة مركز طبى التونسى الجديد

القاهرة المقطم مركز طبي المقطم مركز 70 فدان - مركز الاسمارات 2 - مكتب صحة الاسمارات - مركز صحة الاسمارات 3

القاهرة المقطم مركز طبي اسمارات 1

القاهرة السيدة الطبية رعاية طفل مصر القديمة مركز حضري زينهم - رعاية طفل السيدة - مكتب صحة السيدة اول - مكتب صحة السيدة ثان - مكتب صحة السيدة ثالث

القاهرة السيدة الطبية عيادة صحة الاسرة الشاملة

القاهرة مصر القديمة "مركز ابو السعود

الطبى" مركز عين الصيرة- مركز الزهراء - مكتب المنيل - مكتب مصر القديمة اول - مكتب مصر القديمة ثان

القاهرة مصر القديمة "مركز عمرو بن العاص

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القاهرة دارالسلام مركز طب اسرة دار السلام مكتب صحة دار السلام

القاهرة منطقة دار السلام الطبية عيادة حي دار السلام

القاهرة البساتين مركز طبي البساتين شرق مركز حضري صقر قريش - مركز بساتين غرب - مركز طب الاسرة - عيادة عزبة الورد - مكتب صحة بساتين غرب - مكتب صحة دار السلام ثان - مكتب صحة بير ام سلطان

القاهرة البساتين مركز طبي العوضي

القاهرة البساتين مركز طبي عزبة النصر

القاهرة المعادى مركز صحة الأسرة بالخبيرى عيادة احياء المعادي - رعاية طفل المعادي - مكتب صحة المعادي

القاهرة طرة مركز طبي طرة

القاهرة التبين حكر التبين مركز التبين اول - مركز طبي التبين الجديد - مركز طبي مساكن المرازيق

القاهرة 15 مايو مركز طبي مجاورة 5 طبي مجاورة19 - طبي مجاورة 25 - مركز الامتداد

القاهرة حلوان مركز طبى اطلس مركز طبي المثلث

القاهرة حلوان مركز طبى الست خضره رعاية حلوان اول - مركز عرب راشد - مكتب عرب راشد - مكتب حلوان اول

القاهرة حلوان مركز طبى الحدائق مركز الاسرة بالمعصرة - مكتب معصرة البلد

القاهرة حلوان مركز طبى عزبه الوالده عيادة عزبة الوالدة - مكتب عزبة الوالدة - مركز طبي المساكن - مركز الاسرة عرب غنيم- مركز عين حلوان - رعاية طفل حلوان ثان - مكتب حلوان ثان

القاهرة حلوان مركز طبى الكهربا مركز طبي ركن حلوان - مكتب حلوان البلد

القاهرة حلوان مركز طبى كفر العلو مكتب ابو دحروج

القليوبية القناطر الخيرية مركز طبي العام عيادة حى / مركز طبى جزيرة الشعير/مركز طبى الحدايق/ دار الكتب

القليوبية القناطر الخيرية وحدة المنيرة مركز طبى شبرا شهاب / كفر الشرفا

القليوبية القناطر الخيرية وحدة أبوالغيط عرب شركس/الخرقانية/كفر الحارس/باسوس

القليوبية القناطر الخيرية وحدة سندبيس البرادعة /قرنفيل

القليوبية القناطر الخيرية وحدة شلقان عزبة الصغير / أجهور الصغرى / بهادة

القليوبية العبور مركز طب الاسرة بالحي الاول مركز طبى الترفيهي/مركزطبى المستقبل / مركز طبى الشباب

القليوبية شبرا الخيمة شرق الكابلات مركز طبى بهتيم

القليوبية شبرا الخيمة شرق بهتيم ثانى مركز طبى مسطرد/ مكتب صحة رابع/ مكتب صحة ثالث

القليوبية كفر شكر م.طبي المنشأه الكبرى /المنشأة الصغرى

القليوبية كفر شكر اسنيت كفر منصور / كفر على

القليوبية كفر شكر برقطا الشقر / البقاشين / مكتب صحة / الصفين

القليوبية كفر شكر ك.تصفا كفر تصفا / كفر رجب / كفر مروان

القليوبية طوخ اجهور شبرا هارس / ترسا / قرقشندة

القليوبية طوخ زاوية بلتان العبادلة / بلتان

القليوبية طوخ كفر الجمال كفر منصور

القليوبية طوخ كفر العمار كوم الاطوان

القليوبية طوخ مشتهر المركز الطبى طوخ /ميت كنانة /سرى /الحصة/ سنهرة / نامول/دندنا/الدير

القليوبية طوخ برشوم امياى/مركز صحة العمار / السيفا/ الرجالات/ طنط الجزيرة / جزيرة الأحرار/أكياد دجوى

القليوبية شبين القناطر المركز الطبى بشبين مكتب صحة / منية شبين/ تل بنى تميم

القليوبية شبين القناطر مركز طبى عرب جهينة الشوبك / منشأالكرام

القليوبية شبين القناطر مركز طبى طحانوب كفر الدير / كفر شبين

القليوبية شبين القناطر وحدة الجعافرة عرب الشعارة / السلمانية / الجعافرة

القليوبية شبين القناطر وحدة نوى نوب طحا / الزهويين / الكوم الأحمر

القليوبية شبين القناطر وحدة كفر طحا القشيش / كفر الشوبك / المريج / كفر سندوة

القليوبية شبين القناطر مكز طبى الاحراز كفر طحوريا/ طحوريا / كفر الشرفا

القليوبية شبين القناطر وحدة كفر الصهبى القلزم / الشيخة سالمة

القليوبية قها مركز الطبي مركزطبى قها / مكتب صحة قها

القليوبية قليوب سنديون قلما / كفر ابو جمعة

القليوبية قليوب بلقس زاوية النجار / كوم أشفين / مركز طبى / ميت حلفا

القليوبية قليوب مركز طبي البلد مركز طبى قليوب المحطة/ أل بيت النبى / الصباح / رمادة

القليوبية قليوب حلابه أبو سنه / صنافير

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القليوبية الخانكه القلج مركز طبى الخانكة ثان / منشأة الجبل الأصفر

القليوبية الخانكه كفرحمزه سرسق / عرب العيايدة / سرياقوس / سندوة / المنايل

القليوبية الخانكه كفر عبيان مركز طبى الهادى

القليوبية الخانكه الجبل الاصفر 23-يوليو /مزرعة الجبل الأصفر

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القليوبية بنها وحده ميت راضي جمجرة القديمة / جمجرة الجديدة

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القليوبية بنها وحده كفر عطا الله عزبة رشيد

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القليوبية بنها وحده ميت العطار الرملة / طحلة / كفر طحلة / دجوى / ساحل دجوى

القليوبية بنها وحده ورورة بقيرة / بطا / دملو/ ميت الحوفين

القليوبية شبرا الخيمة غرب نوبار مركز طبى بيجام / ميت نما / أبو المنجا

القليوبية شبرا الخيمة غرب منطى مركز طبى شبرا البلد / مكتب صحة ثان

القليوبية شبرا الخيمة غرب عثمان مركز طبى حجازى

المنوفية شبيــــــن م.ص شبين كفر المصيلحة-الدلاتون-الراهب

المنوفية شبيــــــن م.ص ميت خاقان مليج-زوير-ميت خاقان

المنوفية شبيــــــن رعاية طفل شبين طنبدى-كفر البتانون-الحى الغربى

المنوفية شبيــــــن شنوان شنوان-كفرشنوان

المنوفية شبيــــــن شبرا باص شبراباص-بخاتى-منشأة بخاتى

المنوفية شبيــــــن البتانون الكوم الأخضر-بتبس-ميت موسى-كفرطنبدى

المنوفية شبيــــــن أصطبارى ميت مسعود-شبرا خلفون-ميت خلف

المنوفية شبيــــــن الماى دكما-شنوفة

المنوفية اشمون م.ص أشمون بندر اشمون

المنوفية اشمون طهواى دلهمو-عزبة كرم-مؤنسة

المنوفية اشمون شوشاى شروة حسن-البيشة-مجريا

المنوفية اشمون سبك الأحد سنتريس-القناطرين-منيل دويب-ك ابو محمود-الفرعونية

المنوفية اشمون ساقية أبو شعرة سملاى-كفر الحما-كفر الفرعونية

المنوفية اشمون سمادون شما-ساقية المنقدى-الانجب-رملة الانجب

المنوفية اشمون طاليا البرانية-الكوادى-الغنامية-كفرمنصور

المنوفية اشمون شطانوف الخور-بوهة-صراوة-كفر صراوة

المنوفية اشمون جريس ابو عوالى-عزبة طعيمة

المنوفية قويسنا م.ص قويسنا ك وهب-شمنديل-ك.طه شبرا

المنوفية قويسنا ميت برة ك.ميت العبسى-شرانيس-م دملو-كفور الرمل

المنوفية قويسنا عرب الرمل اجهور الرمل-بقسا

المنوفية قويسنا أشليم كفر ابو الحسن-شبرا قبالة

المنوفية قويسنا ابنهس قويسنا البلد-بجيرم-كفر اينهس

المنوفية قويسنا شبرا بخوم دمهوج-كفر بنى غريان

المنوفية قويسنا ميت سراج ك.ميت سراج-ميت ابو شيخة-طه شبرا

المنوفية قويسنا أم خنان كفر زين الدين-كفر ابشيش

المنوفية قويسنا الرمالى ك.الاكرم-مصطاى-عزبة ابو النصر

المنوفية منوف م.ص منوف منوف

المنوفية منوف تتا سنجرج-منشأة سلطان

المنوفية منوف الحامول شبرا بلولة-ميت ربيعة-كفر رماح

المنوفية منوف كمشوش سروهيت-هيت-عزبة مخالى

المنوفية منوف جزى برهيم-عزبة بريك-صنصفط-زاوية رازين

المنوفية منوف طملاى شبشير طملاى-كفر بالمشط-دبركى

المنوفية منوف فبشا لكبرى كفر فيشا-بهواش-دمليج

المنوفية منوف سدود كفر السنابسة-سدود

المنوفية الباجور رعاية طفل الباجور كفر شبرا زنجى-جروان-شبرا زنجى

المنوفية الباجور سبك الضحاك ميت الوسطى-القرنين-البيضة-اسطنها

المنوفية الباجور مناوهلة المقاطع-كوم الضبع-ابشيش-الاطارشة

المنوفية الباجور كفر الدوار فيشا-مسجد الخضر-بير شمس

المنوفية الباجور بى العرب تلوانة-سمان-بهتامى

المنوفية الباجور كفر الخضرة ميت عفيف-ابو سنيطة

المنوفية تلا رعاية طفل بندر تلا-ك.العرب-بابل-زنارة

المنوفية تلا كفر ربيع كوم مازن-طنوب-منشأة السلام

المنوفية تلا صفط جدام الكمايشة-ك الشرفا-بمم

المنوفية تلا طوخ دلكا كمشيش-زرقان-ميت ابو الكرم-ك طبلوها

المنوفية تلا زاوية بمم ك شحاتة-قشطوخ-النصارية

المنوفية تلا طبلوها طبلوها-ك بتبس-كفر السكرية

المنوفية الشهداء دناصور ك دنشواى-زاوية البقلى-عمروس

المنوفية الشهداء أبشادى سعيد حبيب-منشية السادات

المنوفية الشهداء م.ص الزاويه كفر حجازى-جزيرة الحجر

المنوفية الشهداء شمياطس دراجيل-الساحل-السوالمية-ك الشبع

المنوفية الشهداء العراقية سلامون-كفر عشما-بندر الشهداء-سرساموس

المنوفية بركة السبع م.ص ميت فارس-شنتنا الحجر

المنوفية بركة السبع هورين كفر نفرة-كفر هلال-كفر هورين

المنوفية بركة السبع الشهيد الروضة-جنزور-ابو مشهور

المنوفية بركة السبع طوخ طمبشا طنبشا-الدبايبة

المنوفية السادات م.ص السادات عيادة الحى التاسع-اسكان المستقبل-عدنان مدنى

المنوفية السادات خطاطبة البلد خطاطبة المحطة-الاصلاح-ابو نشابة

المنوفية السادات كفر داود السلام-ناصف

المنوفية السادات الأخماس الطرانة

المنوفية سرس الليان رعاية طفل رعاية طفل سرس

الوادي الجديد الخارجة رعاية طفل الخارجة عيادة وسط – وحدة بورسعيد

الوادي الجديد الخارجة المركز الطبي بالخارجة عيادة الأمل – عيادة المروة – عيادة الصفا

الوادي الجديد الخارجة وحدة بولاق الصحية شرق بولاق - الثورة

الوادي الجديد الخارجة وحدة المنيرة الصحية الشركة 55

الوادي الجديد الخارجة وحدة صنعاء الصحية الجزائر - فلسطين

الوادي الجديد الداخلة المركز الطبي – موط شرق العوينات – الشيخ والي

الوادي الجديد الداخلة وحدة المعصرة الصحية أسمنت – الشيخ مفتاح

الوادي الجديد الداخلة وحدة الراشدة الصحية الهنداو - العوينة

الوادي الجديد الداخلة وحدة غرب الموهوب بئر 10

الوادي الجديد الداخلة وحدة عزب القصر الصحية القصر – الموهوب - بدخلو

الوادي الجديد الداخلة وحدة القلمون الصحية الجديدة – الموشية

الوادي الجديد الفرافرة وحدة الفرافرة الصحية اللواء صبيح - النهضة

الوادي الجديد الفرافرة وحدة الكفاح الصحية أبوهريرة – الشيخ مرزوق – عثمان بن عفان

الوادي الجديد الفرافرة وحدة أبو منقار الصحية بئر 5

الوادي الجديد بلاط وحدة بلاط الصحية البشندي – عين عيش – مرزوق

الوادي الجديد بلاط وحدة تنيدة الصحية أولاد عبدالله – الزيات - ذخيرة

الوادي الجديد باريس م. باريس المركزي المكس – القصر - الأربعين

الوادي الجديد باريس وحدة بغداد الصحية عدن – جدة

بورسعيد بورسعيد وحدة الكويت مركز العلاج الطبيعي - وحدة شمال الحرية - مركز طبي العرب - وحدة بنك الاسكان

بورسعيد بورسعيد وحدة المناخ 2 وحدة عثمان بن عفان - مركز تعاونيات الزهور - وحدة ال 5000

بورسعيد بورسعيد وحدة العرب مكتب صحة أول - وحدة صحة المناخ أول

بورسعيد بورسعيد مركز الجوهرة مركز بلال بن رباح - وحدة الجرابعة - وحدة ميسرة - مركز علي بن ابي طالب

بورسعيد بورسعيد وحدة بورفؤاد 2 مركز الحرفيين - وحدة سهل الطينة

بورسعيد بورسعيد مركز مصطفي كامل وحدة شرق النوادي (قبضايا) - وحدة عمر بن الخطاب - وحدة الاسراء - وحدة جنوب البترول

بورسعيد بورسعيد مركز القابوطي وحدة فاطمة الزهراء - مركز الحي الاماراتي - وحدة 43 عمارة

بورسعيد بورسعيد مركز بحر البقر القديمة وحدة بحر البقر الجديدة - وحدة حوض بدران

بورسعيد بورسعيد وحدة ام خلف وحدة العاشر من رمضان - وحدة الكاب

جنوب سيناء الطور مركز رعاية الامومة والطفولة وحدة الجبيل والوادي -والمركز الحضري بتوشكا

جنوب سيناء ابورديس وحدة العريشية وحدة الطر - وحدة فيران

جنوب سيناء ابوزنيمة المركز الطبي وحدة تال- وحدة غرندل -الكيلو9

جنوب سيناء راس سدر المركز الطبي وحدة ابوصويرة -راس مسلة -السادات

جنوب سيناء شرم الشيخ المركز الطبي وحدة مندر

جنوب سيناء دهب العصلة لايوجد

جنوب سيناء نويبع المركز الطبي وحدة المراخ

جنوب سيناء كاترين الاسباعية الاسباعية -وحدة الطرفة

دمياط فارسكور مركز طب الاسرة بفارسكور كفر العرب-كفر الشناوي

دمياط فارسكور الروضة العطوي-الغوابين-الضهرة-أولاد خلف

دمياط فارسكور تفتيش السرو عزب العرب-النوادرية

دمياط فارسكور كرم ورزوق حجاجة-الأربعين

دمياط فارسكور شرباص البراشية-الناصرية-مدين

دمياط فارسكور الرحامنة أبوجريدة-الغنيمية-العزازمة

دمياط فارسكور الحورانى الطرحة-العبيدية-ميت الشيوخ

دمياط كفر سعد المرابعين عزبة 8

دمياط كفر سعد الوسطانى البنك-أبوعدوي-أبوسعادة-أم الرزق-أبوراشد

دمياط كفر سعد مركز طب اسره كفر سعد كفرسليمان-الإسماعيلية-كفرسعد البلد-النواصرية

دمياط كفر سعد الابراهيمية القبلية الإبراهيمية البحرية-المحمدية

دمياط كفر سعد كفر شحاته البدراوي-دار السلام

دمياط كفر سعد رعاية ميت ابو غالب الزهراء-السوالم-المنازلة

دمياط كفر سعد التوفيقية السعدية البحرية-السعدية القبلية-العباسية

دمياط كفرالبطيخ رعاية كفر البطيخ البساتين-الرياض-أم الرضا

دمياط كفر البطيخ الركابية جمصة

دمياط دمياط مركز حضرى اول مركز حضري ثالث-العنانية-البصارطة

دمياط دمياط مركز حضرى ثانى مركز حضري رابع-المنتزة

دمياط دمياط مركز طبى دمياط الجديدة مركز الحي الرابع بدمياط الجديدة

دمياط دمياط مركز صحة السنانية .............................................

دمياط دمياط وحدة صحة الخياطة الشيخ درغام-الملقا-مكتب صحة رأس البر

دمياط دمياط وحدة صحة الشعراء ..............................................

دمياط دمياط وحدة صحة البستان عزب النهضة-العدلية-اولاد حمام

دمياط دمياط وحدة صحة شطا السيالة-غيط النصاري-شط جريبة

دمياط الزرقا ميت الخولي الزعاترة-شرمساح-كفر تقي

دمياط الزرقا الزرقا المياسرة

دمياط الزرقا سيف الدين عطالله-حجازي حسنين-الكاشف الجديد

دمياط الزرقا السرو الباز-السلام-دقهلة

سوهاج دارالسلام الخيام نقنق - العرب والبنداري

سوهاج دارالسلام سالم بحري سالم قبلي - النصيرات

سوهاج دارالسلام البلابيش قبلي نجع العرب والقوصة - احمد علي

سوهاج دارالسلام البلابيش بحري الكشح - البلابيش المستجدة - صديق المنشاوي

سوهاج دارالسلام نجع الدير اولاد الشيخ - هاشم عسيري - الحاجر العزبة

سوهاج دارالسلام يحيي قبلي مزاته شرق - اولاد يحيى بحري - المشايخ

سوهاج ساقلتة المركز الحضرى الحضرى - الطوايل - البوحه - القرامطه

سوهاج ساقلتة سفلاق الشيخ علي - نجع حامد - سفلاق - عرب بني واصل

سوهاج ساقلتة الخزنداريه الخزنداريه

سوهاج ساقلتة الجلاوية الجلاوية - الحاجر - الفراسية - الظهير الصحراوى

سوهاج ساقلتة العواميه العوامية - نجع الساقيه - الكتكاته

سوهاج ساقلتة فاوجلى فاوجلي - نجوع بنى واصل - الحرادنه - نجوع الرياينه

سوهاج البلينا المركز الطبى الحضرى مكتب صحة البلينا * السمطا

سوهاج البلينا الساحل قبلى الساحل بحرى *العمارنة

سوهاج البلينا الشيخ مرزوق الحرجة بالقرعان * يعقوب * الوحلية الكبيرة

سوهاج البلينا اولاد عليو نجع الكوم* نجع مازن * نجع ابوستيت * الوحلية الصغيرة

سوهاج البلينا الحرجة بحرى الحرجة قبلى * الشيخ بركة * السلمانى

سوهاج البلينا عرابة ابيدوس بنى منصور * الحبيل والشلولية

سوهاج البلينا الغابات الغنيمية * العوكلية

سوهاج المراغة المركز الحضري بالمراغة اقصاص - الجزازرة - الحريدية - ناحية عامر - باصونة

سوهاج المراغة بناويط الشيخ شبل - فزارة -

سوهاج المراغة اولاد إسماعيل الأخيضر - نجع أبو عوض

سوهاج المراغة شندويل البلد نجع هلال - بني وشاح

سوهاج المراغة الشيخ يوسف نجع طايع - بهاليل الجزيرة

سوهاج المراغة الشورانية النجع الكبير بالشورانية

سوهاج سوهاج جزيره شندويل القرامطه مزرعه - القرامطه غرب - الترامزه -الحماديه -القنطره

سوهاج سوهاج عرابه ابو دهب الخرارطه - نجع تمام - بنى زار

سوهاج سوهاج ادفا الغوانم - الشريفات

سوهاج سوهاج اولاد عزاز دمنو - المزالوه - القراقره - نجع الدير

سوهاج سوهاج نجع النجار نجع ابو حمد - البخايته

سوهاج سوهاج اولاد نصير المحامده البحريه

سوهاج سوهاج روافع القصير الصلعا - الكوامل بحرى - الهجارسه - اولاد غريب - ابنى بيتك -المحامده القبليه

سوهاج سوهاج بلصفوره الشوش

سوهاج سوهاج بندار الكرمانيه اولاد شلول - اولاد مامن

سوهاج سوهاج الشيخ مكرم السطح -نجع عبدالله

سوهاج سوهاج تونس سعدلله

سوهاج سوهاج المركز الطبي مكتب صحه اول - حى العمرى

سوهاج سوهاج رعايه طفل شرق مكتب صحه ثان - مكتب صحه رابع

سوهاج جهينه الشماليه الضبع -الجنوبيه -الشرقيه الجديده -

سوهاج جهينه عنيبس مباني عنيبس -الحرافشه

سوهاج طــمــا المركز الطبي بندر طما بحري

سوهاج طــمــا مكتب صحه تاني بندر طما قبلي

سوهاج طــمــا العتامنه العتامنة - مشطا - كوم العرب - الشيخ عمار - السبايكة - جزيرة العتامنة

سوهاج طــمــا الرياينه الرياينة - الحسنة - الجباب - التحرير - الحسامدة

سوهاج طــمــا كوم غريب كوم غريب - الحديقة - المواطين - الحلاقي

سوهاج طــمــا كوم اشقاو كوم إشقاو - سليم - القاوية - كوم السعادة - التل الزوكي

سوهاج طــمــا المدمر المدمر - الواقات - العزبة المستجدة - النجع المستجد - الهيشة

سوهاج طــمــا ام دومه أم دومة - الدويك - الأغانة - القطنة - القرية بالدوير

سوهاج طــمــا قاو غرب قاو غرب - الحما - الشوكا

سوهاج طــمــا سلامون سلامون

سوهاج طــمــا جزيره طما جزيرة طما - السكساكة

سوهاج اخميم جزيرة محروس جزيرة محروس

سوهاج اخميم الحواويش الخلوة _ عرب مهدى_ الديابات

سوهاج اخميم الكولا العيساوية شرق_ الاحايوة قبلى_الاحايوة شرق

سوهاج اخميم الصوامعة شرق نجوع الصوامعة_احمد اسماعيل_عميرة

سوهاج اخميم نيدة آبار الوقف

سوهاج اخميم ابار الملك آبار الملك

سوهاج اخميم المركز الحضرى المركز الطبى بالكوثر-مكتب صحه اول-مكتب صحه ثان

سوهاج المنشاة مكتب صحة المنشاة البندر-الحريزات الغربية -جزيرة الشرقية

سوهاج المنشاة البياضية بالناظر روافع العيساوية- العنبرية-نجع القنطرة-جزيرة المنتصر

سوهاج المنشاة الدويرات اولاد علي-الشواولة-الزارة

سوهاج المنشاة اولاد جبارة القلعاية-الشهداء

سوهاج المنشاة الاحايوة غرب النويرات-خارفة

سوهاج المنشاة العمايدة جزيرة العمايدة-الخنانسة غرب

سوهاج المنشاة السقرية الكوامل-الزوك الغربية

سوهاج المنشاة عوامرالعسيرات نجع الدير-اولاد الشيخ

سوهاج المنشاة الدناقلة اولاد سلامة-القنانشة

سوهاج طهطا طهطا السوق البرانى + حمودة + منطقة ساحل طهطا

سوهاج طهطا الصفيحة نزلة عمارة + الطوالب

سوهاج طهطا كوم بدر الكوم الاصفر + نزلة القاضى + الجبيرات

سوهاج طهطا نجع حمد بنجا + نجع عامر

سوهاج طهطا شطورة ج شطورة + الشيخ زين الدين + عرب بخواج

سوهاج طهطا الشيخ رحومة نزالى داوود + الصوالح

سوهاج طهطا بنى حرب الجريدات + الخلوة + الشيخ مسعود

سوهاج طهطا الحريدية البحرية الحريدية القبلية + القبيصات

سوهاج طهطا الصوامعة غرب نجوع الصوامعة + بنهو + بنى عمار

سوهاج جرجا المحاسنة بيت علام - كوم اشكيلو - بيت داود

سوهاج جرجا المجابره العوامر قبلي - العوامر بحري - بني عيش - القرعان - الطود

سوهاج جرجا البربا نجوع بندار - المساعيد - نجع رشوان

سوهاج جرجا الخلافيه علي بهنسي - المغاربة - نجع عويس

سوهاج جرجا المركز الحضرى مدينة جرجا

سوهاج جرجا مكتب صحه اول مدينة جرجا

سوهاج جرجا مركز رعاية ثانى مدينة جرجا

قنا ابوتشت مكتب الصحة النجمة والحمران-قصير بخانس - الحسينات

قنا ابوتشت الحبيلات الشرقية الرزقة - جزيرة الدوم - بخانس-الشقيفي

قنا ابوتشت الاميرية الطود - عزبة عايد - المخلبطية

قنا ابوتشت الشرقى سمهود المحارزة - بنى برزة - العوامر الشرقية

قنا ابوتشت ابوشوشة العضاضية - الرواتب - البحرى سمهود

قنا ابوتشت كوم يعقوب السليمات - العوامر الغربية

قنا ابوتشت بلاد المال بحرى العمرة القديمة -العمرة الجديدة - دير النواهض

قنا ابوتشت عزبة البوصة بلاد المال قبلى - الشيخ حسين السراطنية

قنا نجع حمادى السلامية المصالحة- الغربي بالسلامية- الصياد

قنا نجع حمادى الهيشه نجع عايد- نجع العرب- عزبة عبدا

قنا نجع حمادى الشعانية عزبة البوصة- حمر دوم- أبو حزام

قنا نجع حمادى الغربي بهجورة البطحة- القمانة- ابو عموري- الكلح الغربي

قنا نجع حمادى اولاد نجم القبلية ساحل البقيلي - الشرقي بهجورة- المركز الصحي

قنا نجع حمادى الشاورية الرئيسية- الجرامون- هو الجديدة

قنا نجع حمادى الحلفايه بحري الحلفاية قبلي- السماينة- الكلفتية

قنا دشنا رعاية طفل دشنا المركز الصحي- مكتب الصحة- الصبريات

قنا دشنا ابومناع بحرى الشيخ علي شرق-نجع سعيد القبلية- نجع سعيد البحرية

قنا دشنا ابودياب غرب ابو دياب شرق- العزب

قنا دشنا ابومناع غرب ابو مناع غرب- الكويت-ابو مناع شرق

قنا قفط بئر عنبر نجع السويس- نجع الحجيري

قنا قفط مكتب الصحة الظافرية- العروبة -القلعة- رعاية الطفل

قنا قوص وحدة حجازة قبلى وحدة نجع رفاعة - وحدة السباعى - وحدة حجازة بحرى

قنا قوص وحدة نجع العمدة وحدة الحجيرات - وحدة العليقات - وحدة المخزن

قنا قوص وحدة الحراجية وحدة المقربية - وحدة الكراتية - وحدة الحمر والجعافرة

قنا قوص وحدة العقب وحدة خزام - وحدة العيايشا - وحدة حاجر خزام

قنا قوص وحدة جزيرة مطيرة وحدة الخرانقة - وحدة الحلة - وحدة الشعرانى

قنا قوص وحدة الكلالسة وحدة المسيد - وحدة شنهور - وحدة المعرى

قنا نقادة كوم الضبع طوخ- الخطارة

قنا الوقف الصحية وحدة صحة الطفل بالوقف مستشفى الوقف المركزى ، وحدة عزبة علام ، وحدة القلمينا

قنا ادارة قنا مدينة العمال الجبلاو الصالحية الهجان

قنا ادارة قنا حي المصالح مكتب الصحة سيدي عمر

قنا ادارة قنا مجموعة اولاد عمرو اولاد عمرو البلد اولاد عمرو الريفية جزيرة الطوابية

قنا ادارة قنا السواحلية ابنود كلاحين ابنود العسيلية

قنا ادارة قنا القناوية الاشراف البحرية الريفي المخادمة الشيخ عيسي

قنا ادارة قنا الحجيرات الغوصة العديسية

قنا ادارة قنا الترامسة الطويرات نجع العرب

قنا ادارة قنا المحروسة عزبة بدر الحميرات

قنا ادارة قنا المعنا الجزيرية جزيرة دندرة سيدي عبدالرحيم

قنا ادارة قنا الجبل دندرة الجبيل

قنا ادارة قنا الاشراف الغربية الاشراف القبلية الاخصاص نجع الكوم

قنا فرشوط مكتب الصحة الرعاية- القبيبة0العسيرات-الكوم الاحمر

قنا فرشوط العسيرات كوم البيجا - الرعاية - القبيبة الكوم الاحمر

كفر الشيخ سيدى سالم ( 12 وحدة ) المركز الطبى الحضرى أبو احمد-الخوالد البلد-أبو عيسي-فدان الفقي

كفر الشيخ سيدى سالم ( 12 وحدة ) مركز صحة الاسرة بمنشاة عباس المفتي-شالما البلد-النوري-منشاة المصري

كفر الشيخ سيدى سالم ( 12 وحدة ) وحدة طب الاسرة باصلاح شالما المنشية الجديدة-أبو العزايم-السبعين-عزبة3

كفر الشيخ سيدى سالم ( 12 وحدة ) وحدة صحة الاسرة بتيدا المشارقة-النوري-م. علي

كفر الشيخ سيدى سالم ( 12 وحدة ) وحدة صحة الاسرة الورق الصالحات-أبو عليوة

كفر الشيخ سيدى سالم ( 12 وحدة ) وحدة طب الاسرة بالحدادى العوضي-شمس الدين-السيد البلاصي

كفر الشيخ سيدى سالم ( 12 وحدة ) مركز صحة الاسره بدمرو العمار-منصور هاشم-الشخلوبة

كفر الشيخ سيدى سالم ( 12 وحدة ) مركز صحة الاسرة بابو غنيمه عزام-القصابي

كفر الشيخ سيدى سالم ( 12 وحدة ) وحدة طب الاسرة بكوم الدهب عقلة البحرية-عقلة القبلية-رزق جاويش

كفر الشيخ سيدى سالم ( 12 وحدة ) وحدة طب الاسرة بسد خميس القن-الفقهاء القبيلة-الجمايلة وبي

كفر الشيخ سيدى سالم ( 12 وحدة ) وحدة طب الاسره ببرية لاصيفر الفقهاء البحرية - بهنسى

كفر الشيخ سيدى سالم ( 12 وحدة ) وحدة طب الاسرة الروضة الغبايشة -زبيدة البحرية - عبدالباعث

كفر الشيخ مطوبس ( 7 وحدات ) منية المرشد كوم دميس-مجاهد

كفر الشيخ مطوبس ( 7 وحدات ) برمبال بريدعة-عزب الغرب-وقف قبلي

كفر الشيخ مطوبس ( 7 وحدات ) خليج قبلى عرب المحضر-خليج بحري-السيد البدوي

كفر الشيخ مطوبس ( 7 وحدات ) الجزيرة الخضراء برج مغيزل-وقف بحري

كفر الشيخ مطوبس ( 7 وحدات ) بنى بكار الشخ بيصار-

كفر الشيخ مطوبس ( 7 وحدات ) "رعاية طفل

مطوبس" ابيانة-عزبة عمرو

كفر الشيخ مطوبس ( 7 وحدات ) القومسيون غرب

كفر الشيخ الرياض ( 8 وحدات ) م ط الرياض المثلث -الضبعة

كفر الشيخ الرياض ( 8 وحدات ) الحصفة السيد خليل - أبو مصطفى

كفر الشيخ الرياض ( 8 وحدات ) الرصيف الناصرية -المجد 55

كفر الشيخ الرياض ( 8 وحدات ) ام سن ام القرى - الفيروز

كفر الشيخ الرياض ( 8 وحدات ) العباسية دومة - الرغامة

كفر الشيخ الرياض ( 8 وحدات ) الوزارية البشاير - أبو ريا

كفر الشيخ الرياض ( 8 وحدات ) بقلولة العاقولة - العمدان

كفر الشيخ الرياض ( 8 وحدات ) ام القرى

كفر الشيخ دسوق ( 10 وحدات ) شابة الكرادوه-الشباسيه ابوعيطه-الجمايله -عتل فرامون

كفر الشيخ دسوق ( 10 وحدات ) المركز الطبي محلة مالك-البيطاوى

كفر الشيخ دسوق ( 10 وحدات ) محلة بو علي كفر مجر-دمنكه

كفر الشيخ دسوق ( 10 وحدات ) ابيوقا كنيسة الصرادوسى-منشاة على اغا

كفر الشيخ دسوق ( 10 وحدات ) محلة دياي منية جناج-الصافيه

كفر الشيخ دسوق ( 10 وحدات ) شباس الشهداء سنهورالمدينه-الحيطه-ام يوسف

كفر الشيخ دسوق ( 10 وحدات ) أبو مندور الطراوى-البياض-لاصيفر

كفر الشيخ دسوق ( 10 وحدات ) العجوزين ابطو-النوايجه

كفر الشيخ دسوق ( 10 وحدات ) المندورة شباس الملح-كفرالسودان

كفر الشيخ دسوق ( 10 وحدات ) رعاية الطفل جماجمون-كفرابراهيم

كفر الشيخ بلطيم ( 4 وحدات ) مركز طبي بلطيم الشيخ مبارك-الخاشعة-الساحل البحري

كفر الشيخ بلطيم ( 4 وحدات ) مركز طبي البرج الحنفي- المقصبة

كفر الشيخ بلطيم ( 4 وحدات ) الساحل القبلي الربع-البنائين

كفر الشيخ بلطيم ( 4 وحدات ) الحماد الزهراء-الشهابية-الدعاء

كفر الشيخ الحامول ( 9 وحدات ) مركز طبي كوم الحجر-قليني

كفر الشيخ الحامول ( 9 وحدات ) الزعفران الكفر الشرقي-المناوفة

كفر الشيخ الحامول ( 9 وحدات ) السحايت زوبع - 40 الشراقوة

كفر الشيخ الحامول ( 9 وحدات ) 54 المنصور 20المنصور-69غرب المنصور

كفر الشيخ الحامول ( 9 وحدات ) الابعدية 17المنصور-أبو سكين

كفر الشيخ الحامول ( 9 وحدات ) التمانين 7السلام-المستقبل

كفر الشيخ الحامول ( 9 وحدات ) 8 العنابر العزيمة-47الشراقوة

كفر الشيخ الحامول ( 9 وحدات ) المجاز الحلمية-65الخاشعة-64الخاشعة-61الخاشعة-58الخاشعة

كفر الشيخ الحامول ( 9 وحدات ) ناصر الغربيه غرب تيرة-تيره محطة5-36المنصور-السادس من أكتوبر-خالدبن الوليد

كفر الشيخ فوة ( 3 وحدات ) مركز رعاية طقل فوة وحدة سنديون- وحدة شمشيرة-وحدة عربان-وحدة الخيرية

كفر الشيخ فوة ( 3 وحدات ) وحدة قبريط وحدة السالمية

كفر الشيخ فوة ( 3 وحدات ) وحدة أبو دراز وحدة الزوامل-وحدة الفتوح- المنشية المستجدة

كفر الشيخ كفر الشيخ ( 8 وحدات ) المركز الطبي سخا-القرضا

كفر الشيخ كفر الشيخ ( 8 وحدات ) سيدي مبارك سيدي طلحة-روينة-م.موسي-الروضة

كفر الشيخ كفر الشيخ ( 8 وحدات ) الحمراء طاهر-صندلا-م.الفصب-الكفر الجديد

كفر الشيخ كفر الشيخ ( 8 وحدات ) شنو الحمراوي-دفريه

كفر الشيخ كفر الشيخ ( 8 وحدات ) المرابعين نصره-بطيطة

كفر الشيخ كفر الشيخ ( 8 وحدات ) دقلت اريمون

كفر الشيخ كفر الشيخ ( 8 وحدات ) مسير إسكندر

كفر الشيخ كفر الشيخ ( 8 وحدات ) متبول الطايفة-اسحاقة-الشمارقة

كفر الشيخ قلين ( 5 وحدات ) رعاية طفل م. الصغري- ميت الديبة- الحصة- الشقة

كفر الشيخ قلين ( 5 وحدات ) شباس عمير قزمان-نشرت-طويلة نشرت-الغنيمي

كفر الشيخ قلين ( 5 وحدات ) كفر المرازقة م. الكبرى

كفر الشيخ قلين ( 5 وحدات ) قونة منشاة شبراطو

كفر الشيخ قلين ( 5 وحدات ) البكاتوش المنشلين-منية قلين

كفر الشيخ بيلا ( 7 وحدات ) المركز الطبي الحضري كفر العجمي-كفر قته

كفر الشيخ بيلا ( 7 وحدات ) وحدة طب الأسرة بأبوبدوي الهمة-الشرقاوية

كفر الشيخ بيلا ( 7 وحدات ) وحدة طب الأسرة بابشان كوم الحجنة-العلامية-الناصرية

كفر الشيخ بيلا ( 7 وحدات ) وحدة صحة الأسرة بالكوم الطويل الكشاكوة-دار السلام-الكراكات

كفر الشيخ بيلا ( 7 وحدات ) وحدة صحة الأسرة بالجرايده روس الفرخ-الشطوط-الترزي

كفر الشيخ بيلا ( 7 وحدات ) وحدة طب الأسرة بالحوه خاطر-البنابوة

كفر الشيخ بيلا ( 7 وحدات ) وحدة طب الأسرة بحاذق مصرب الجرن

كفر الشيخ سيدى غازي ( 3 وحدات ) مكتب صحة سيدى غازى الرملة-سنتماي

كفر الشيخ سيدى غازي ( 3 وحدات ) مركز صحة أسرة دقميرة الخادمية-السرايا-الاتحاد

كفر الشيخ سيدى غازي ( 3 وحدات ) وحدة الحلافى علي سليمان-يوسف جمعة-زهران

مطروح مطروح مكتب صحة اول مطروح القصر - راس الحكمة - ام الرخم - مطروح ثان - حنيش

مطروح الحمام مكتب صحة الحمام الرويسات - الزهور - قرية 23 - قرية 27 - العميد

مطروح العلمين مكتب صحه العلمين سيدى عبدالرحمن

مطروح الضبعه مكتب صحه الضبعه فوكة - زاوية العوام - جلالة - الجفيرة

مطروح النجيله مكتب صحة النجيله المثانى

مطروح برانى مكتب صحه برانى ـــــــــــــــ

مطروح السلوم مكتب صحة السلوم ـــــــــــــــ

مطروح سيوه مكتب صحة سيوه اغورمى

الجيزة كرداسة كرداسة كرداسة- بني مجدول- أبو رواش- عزب أبو رواش

الجيزة كرداسة ناهيا ناهيا- كومبرة- كفر حكيم

الجيزة كرداسة المعتمدية المعتمدية- برك الخيام

الجيزة شمال العياط العطف المساندة- بهبيت- العطف

الجيزة شمال العياط الرعاية رعاية طفل العياط- مكتب صحة العياط- بمها

الجيزة شمال العياط طهما برويش- بيدف- طهما

الجيزة شمال العياط برنشت برنشت- مركز برنشت- كفر حميد

الجيزة شمال العياط الدناوية الدناوية- الرفاعي

الجيزة شمال العياط البليدة منشأة فاضل- البليدة- بدسا

الجيزة شمال الجيزة مركز الرعاية الأولية بإمبابة صحي امبابة- عزيز عزت- غرب المطار- رعاية الطفل

الجيزة أبو النمرس شبرامنت شبرامنت- الحرانية- زاوية أبو مسلم

الجيزة أبو النمرس ميت قادوس ميت قادوس- ميت شماس- المنوات

الجيزة أبو النمرس منيل شيحة طموه- عرب التل- منيل شيحة

الجيزة أبو النمرس أبو النمرس أبو النمرس- ترسا- نزلة الأشطر

الجيزة شرق القناطر أبو غالب أبو غالب- القطا- الحاجر

الجيزة شرق القناطر م.القناطر منشأة القناطر- الإخصاص- أم دينار- كفر حجازي

الجيزة شرق القناطر بني سلامة بني سلامة- الحاجة سميحة- أبو خالد

الجيزة شرق القناطر كفر ابو الحديد كفر أبو الحديد- أتريس- وردان

الجيزة شرق القناطر نكلا نكلا- جزاية- الرهاوي

الجيزة الحوامدية مكتب الصحة عيادة الحي- أم خنان- رعاية الطفل- الشيخ عتمان- مكتب الصحة

الجيزة الهرم نزلة السمان نزلة السمان- كفر نصار- كوم بكار- كفر الجبل

الجيزة الهرم منشأة البكاري مكتب صحة هرم ثاني- مكتب صحة النور- منشأة البكاري- كفر غطاطي

الجيزة العمرانية م. صحي العمرانية مركز العمرانية- مركز الزهراء- جيزة ثالث

الجيزة العمرانية مركز الرعاية الأولية بالطالبية مكتب صحة هرم أول- الطالبية- الكونيسة

الجيزة الشيخ زايد مركز الشيخ زايد مركز صحي زايد- مكتب الصحة

الجيزة جنوب العياط ميت القائد كفر عمار- الجملة

الجيزة جنوب العياط المقاطفية المتانيا- كفر شحاتة

الجيزة جنوب العياط السعودية اللشت - أبو العباس

الجيزة جنوب العياط الناصرية كفر ترك- زاوية أبو سويلم

الجيزة جنوب العياط جرزا جرزا- كفر جرزا- القطوري

الجيزة جنوب العياط الرقة الغربية الرقة الغربية- عزبة قرني- باجة الشيح

الجيزة غرب القناطر المنصورية المنصورية

الجيزة غرب القناطر ذات الكوم ذات الكوم- برقاش- منشأة رضوان

الجيزة غرب القناطر الحسانين عيادة الحي- أم خنان- رعاية الطفل- الشيخ عتمان- مكتب الصحة

الجيزة بولاق الدكرور بولاق الحضر بولاق الحضري مفعل- مكتب صحة بولاق أول-مكتب صحة أبو قتادة

الجيزة بولاق الدكرور كفر طهرمس كفر طهرمس- زنين- صفط اللبن

الجيزة العجوزة مركز طب الأسرة بالعجوزة صحة أسرة العجوزة- رعاية طفل امبابة- مكتب صحة العجوزة- مكتب صحة الدقي

الجيزة العجوزة مركز طب الأسرة بميت عقبة ميت عقبة- مكتب صحة أرض اللواء- مكتب صحة المهندسين مفعل

الجيزة أطفيح الكداية الكداية- القبابات- كفر الواصلين

الجيزة أطفيح منيل السلطان منيل السلطان- الرقة البحرية- كفر قنديل

الجيزة أطفيح الرقة البحرية رعاية الطفل- منشأة سليمان- عرب بني صالح

الجيزة أطفيح صول صول- مسجد موسى

الجيزة أطفيح البرمبل البرمبل- الخرمان- الرقة البحرية

الجيزة أطفيح الكريمات الكريمات- جزيرة الكريمات- دير الميمون

الجيزة أوسيم بشتيل بشتيل

الجيزة أوسيم الزيدية الزيدية- رعاية الطفل- مكتب الصحة- البراجيل

الجيزة أوسيم برطس برطس- سقيل- القراطيين

الجيزة الوراق جزيرة محمد جزيرة محمد- وراق العرب- عزبة المفتي- وراق الحضر

الجيزة الوراق طناش طناش- جزيرة الوراق

الجيزة البدرشين نزلة الشوبك نزلة الشوبك- مزغونة- أبو رجوان قبلي

الجيزة البدرشين كفر زهران كفر زهران- المرازيق- الشوبك الغربي

الجيزة البدرشين سقارة سقارة- أبو صير- منشأة دهشور

الجيزة البدرشين دهشور دهشور- منشأة كاسب- زاوية دهشور

الجيزة البدرشين الطرفاية أبو رجوان بحري- رعاية الطفل

الجيزة البدرشين العزيزية العزيزية- الشنباب- ميت رهينة

الجيزة الواحات البحرية رعاية الطفل وحدة القصر- رعاية طفل الباويطي- الحيز

الجيزة الواحات البحرية منديشة منديشة- الحارة- القبالة- الزبو

الجيزة أكتوبر الحصري الحصري- مكتب صحة أول

الجيزة اكتوبر مكتب صحة ثان الرعاية بالحي السادس- مكتب صحة ثاني- شباب مبارك

الجيزة أكتوبر مساكن أبو الوفا ابو الوفا- المستقبل

الجيزة أكتوبر ابني بيتك المنطقة 5 المنطقة الخامسة- هرم سيتي- المنطقة الرابعة

الجيزة أكتوبر ابني بيتك المنطقة2 المنطقة الثانية- المنطقة الأولى

الجيزة أكتوبر الأولى بالرعاية(عثمان مساكن عثمان- المنطقة السادسة- المنطقة السابعة

الجيزة جنوب الجيزة مركز رعاية الصحة الأولية بالمنيب المنيب- رعاية الطفل- جيزة ثاني- جيزة رابع مفعل

الجيزة الصف المنيا المنيا- أبو ساعد- الشرفا

الجيزة الصف الاخصاص الإخصاص- غمازة

الجيزة الصف نزلة عليان نزلة عليان- النجع

الجيزة الصف غمازة الصغرى غمازة الصغرى- الحي والمنشى

الجيزة الصف الديسمي الديسمي- الودي- السكة- القميعي

الجيزة الصف عرب الحصار القبلي الحصار القبلي- الحصار البحري- عرب العاييدة

الجيزة الصف حاجر غمازة الكبرى الحاجر- عرب حمود- عرب أبو عريضة

الجيزة الصف الفهميين الفهميين- الجزيرة- الأقواز

الجيزة الصف الشوبك الشرقي الشوبك القبلي- الشوبك البحري

الجيزة الصف رعاية طفل الصف صف البلد- عزبة السلام- أبو بكر

الجيزة مركز غرب المطار شارع المطار- عزبة المطار

بني سويف الواسطى اطواب عطف افوة - مكتب الصحة

بني سويف الواسطى صفط الشرقيه صفط الغربية - الهرم

بني سويف الواسطى الحومة رعايه الطفل - زاوية المصلوب - كوم ابو راضى

بني سويف الواسطى معصره ابوصير ابو صير - النواميس

بني سويف الواسطى افوة ميدوم - جزيرة المساعدة

بني سويف ناصر كوم ابو خلاد الحرجة - الحمام - على زيدان

بني سويف ناصر طنسا الملق دلاص - طحا بوش

بني سويف ناصر رعايه طفل ناصر المركز الطبى

بني سويف بني سويف الحاجر السعادنة وباها

بني سويف بني سويف بني بخيت بني عفان و محجوبة

بني سويف بني سويف اهناسيا الخضراء دموشيا وتزمنت الغربية

بني سويف بني سويف مركز طبي بني سويف صحة اول وثالث بني هارون

بني سويف بني سويف رعاية بني سويف صحة تاني ورعاية المرماح

بني سويف بني سويف مركز طبي شرق النيل صحة رابع وصحة المركز

بني سويف بني سويف بياض العرب تل ناروز- بنى سلمان- سنور - ابنى بيتك

بني سويف بني سويف رعاية عبد السلام عارف العلالمة والحمرايا

بني سويف بني سويف نعيم الكوم الاحمر وشريف باشا وابو سليم

بني سويف اهناسيا المماليك العواونة - الامراء - ادراسيا

بني سويف اهناسيا طما فيوم سدمنت الجبل-منيل غيضان - الانصار

بني سويف اهناسيا شاويش تمام كساب - النويرة

بني سويف اهناسيا نزلة المشارقة المسيد - المركز الطبي - مكتب الصحة

بني سويف اهناسيا م طاهر نزلة خلف - براوة

بني سويف اهناسيا شاطر زادة م الحاج - بهنموه

بني سويف ببا المركز الطبي جزيرة ببا - مكتب الصحة - كفر ناصر

بني سويف ببا غياضه الشرقيه جبل النور

بني سويف ببا العجرة الدهايبه

بني سويف ببا صفط راشين ابو شربان - بني مؤمنه - طرشوب

بني سويف ببا سدس هليه - الفقاعي

بني سويف ببا كوم الصعايده هربشنت - الزاويه

بني سويف الفشن نزلة حنا "ابسوج

بنى صالح"

بني سويف الفشن صفط العرفا "صفط النور

البرقى"

بني سويف الفشن القضابى "عزب الفنت الشرقية

كفر درويش

الحيبة"

بني سويف الفشن تلت "طلا

صفط الخرسا

مهدى الاخرم "

بني سويف الفشن شنرا "لاجودة

بنى منين

سالم البحيرى "

بني سويف الفشن رعاية طفل الفشن "المركز الطبى الحضرى

مكتب صحة الفشن "

بني سويف سمسطا كوم النور كوم الرمل - دشطوط - ع. نصر جمعه - معجون

بني سويف سمسطا الشيخ خطاب الشنطور - ع. الشنطور - دشاشه

بني سويف سمسطا بنى محمد راشد سربو - قفطان الغربيه

شمال سيناء العريش الصحيه مركز اسيوط ـ مركز الفواخرية

شمال سيناء العريش الصحيه مركز المساعيد وحده السبيل _ وحده الميدان

شمال سيناء العريش الصحيه مركز وسط المدينة مركز عاطف السادات ـ وحدة العبور

شمال سيناء العريش الصحيه مركز ابو صقل مركز الريسة ـ وحدة السكاسكة ـ وحدة الطويل

شمال سيناء بئر العبد الصحيه وحده الروضه وحده التلول

شمال سيناء بئر العبد الصحيه وحدة بالوظة وحدة الشوحط ـ وحدة الاحرار ـ وحدة الشهداء ـ مركز رمانه

شمال سيناء بئر العبد الصحيه وحدة رابعة وحدة الكرامة ـ وحدة ام عقبة

شمال سيناء بئر العبد الصحيه وحدة قاطية وحدة اقطية ـ وحدة المريح ـ وحدة الجناين

شمال سيناء بئر العبد الصحيه وحدة النصر وحدة الكفاح ـ وحدة النجاح

شمال سيناء بئر العبد الصحيه وحده بئر العبد الجديده مركز حضري بئر العبد ـ وحدة الخربه

شمال سيناء بئر العبد الصحيه وحده انجيله ـ وحده 6 اكتوبر ـ وحده السلام

شمال سيناء بئر العبد الصحيه وحده سالمانه وحدة اغزيوان ـ وحده السادات

شمال سيناء الشيخ زويد الصحيه مركز رعاية الامومة والطفولة مركز ابو رفاعي ـ وحدة الشلاق وحدة السكادرة ـ وحدة قبر عمير ـ مكتب صحه الشيخ زويد

شمال سيناء الشيخ زويد الصحيه وحدة ابو طويلة وحدة العكور ـ مكتب صحة الجورة

شمال سيناء الحسنة الصحيه وحده الحسنه وحدة بغداد ـ وحدة الجفجافة .وحدة الجدي ـ وحدة المغارة

شمال سيناء الحسنة الصحيه وحدة القسيمة وحدة المقضبة ـ وحدة ام شيحان . وحدة المنبطح ـ وحدة وادي العمرو

شمال سيناء نخل الصحيه وحده نخل وحدة النقب ـ وحدة التمد ـ وحدة الريد . وحدة صدر الحيطان ـ وحدة وادي الحاج ـ وحدة الكونتلا

اسوان اسوان ابو سمبل السلام - توماس و عافية - كلابشة الجديدة

اسوان اسوان رعايه ثانى مكتب صحة ثانى - خور عواضة

اسوان اسوان رعاية أول جزيرة هيصا - المحمودية - صحة أول

اسوان اسوان الكوبانيه غرب أسوان - الطويل

اسوان اسوان ابو الريش بحرى بهاريف - ابو الريش قبلى

اسوان اسوان الاعفاب الجديده الاعقاب الديسة - البيجوم - المقلة

اسوان اسوان الخزان غرب خزان شرق - صحارى - غرب سهيل

اسوان اسوان منشيه الخزان نجع المحطة - الكرور -جزيرة سهيل

اسوان اسوان كيما السد العالى - الشلال

اسوان دراو الرقبه بنبان قبلى - نجع العمدة - الشيخ فضل

اسوان دراو نجع ونس الشطب - الغابة

اسوان دراو الجعافره الشيخ جراد - نجع الحجر - الطويسة -الحربياب

اسوان كوم امبو الكفور سبيل ابو ناجى -سبيل ابو المجد - سبيل مكى

اسوان كوم امبو حجازه العتمور قبلى - الفؤادية - الخور قبلى

اسوان كوم امبو المنشيه الجديده المنشية بحرى - العتمور المستجد

اسوان كوم امبو نجع عواض فطيرة - ابو وير - الرغامة البلد

اسوان كوم امبو سلوا قبلى سلوا بحرى - المساعيد - جعفر الصادق

اسوان كوم امبو منيحه اقليت - العدوة - كرم الديب

اسوان كوم امبو العباسية عزبة العرب - الصدقية - البصالى

اسوان كوم امبو الخور قبلى نجع العرب - العليقات - سبعة قبلى

اسوان كوم امبو فارس 1 فارس 2 - فارس 1

اسوان كوم امبو رعاية الطفل القراريش - ابو عيد

اسوان كوم امبو السلسلة منشية الرغامة

اسوان نصر النوبة بلانه اول بلانة ثالث - دار السلام

اسوان نصر النوبة ادندان قسطل - توماس و عافية

اسوان نصر النوبة عنيبه خريط 1 - خريط 2 - ارمنا - مصمص

اسوان نصر النوبة العلاقى وادى العرب - قورتة ثان - قورتة ثالث

اسوان نصر النوبة كلابشه المضيق - ابو هور - السيالة

اسوان نصر النوبة الدكه الامبركاب - دابوود

اسوان نصر النوبة المالكى كروسكو - سنجارى

اسوان نصر النوبة الدر وتنقالة ابريم - الجنينة و الشباك

اسوان نصر النوبة توشكى غرب ابوسمبل - توشكى شرق - الامال - الكرامة- الحكمة

اسوان إدفو شرق الشراونة قبلى عزبة سليم - الشراونة بحرى

اسوان إدفو شرق الحجز بحرى العوينية - العقيبة

اسوان إدفو شرق المحاميد اللديد - نجع هلال

اسوان إدفو شرق الكيال المفالسة - الشهيد صلاح - الكلح شرق

اسوان إدفو شرق الشيخ على الدقاديق - العطوانى

اسوان إدفو شرق النزل وادى عبادى 1 - وادى عبادى 2

اسوان إدفو شرق العدوة الشيخ مصطفى - ام سلمة - البحيرة

اسوان إدفو شرق الرديسية الفوزة - خور الزق - الرتاج

اسوان إدفو شرق الطوناب ام شلباية - المليكية - مزرعة الرديسية

اسوان إدفو غرب القنان السباعية - الأخصاص

اسوان إدفو غرب حاجر السباعيه حاجر البصيلية - حاجر السباعية

اسوان إدفو غرب الشرفا نجع السايح - الزويدية

اسوان إدفو غرب الصعايده بحرى الوسطى - البصيلة قبلى - حاجر المواساة

اسوان إدفو غرب البصيليه بحرى هيكل

اسوان إدفو غرب الكرنك كلح الجبل - الصعايدة قبلى

اسوان إدفو غرب الرقيقين الحمام - الغوالية

اسوان إدفو غرب الحبارى الكلح غرب - القارة - العوضلاب

اسوان إدفو غرب مكتب الصحه المعبد - مركز ادفو

اسوان إدفو غرب حاجر البلاليص حاجر ابو خليفة- نجع العرب

اسوان إدفو غرب عمرو بن العاص الشهامة - الايمان

اسوان إدفو غرب القنادله الغنيمية - النخل - الفقراء

اسوان إدفو غرب العكارميه ابو ابنى - البراسى

اسوان إدفو غرب الرمادى بحرى الحاج زيدان - المريناب - الوقداب

اسوان إدفو غرب ابو صادق الرمادى قبلى

المنيا العدوه البسقلون برمشا - زاوية برمشا - بعزاقة - قصر الرقيب - منشأة حلفا

المنيا العدوه القايات الشيخ مسعود - مفوز طيبة - النصر6 - كفر المغربي

المنيا العدوه بنى عامر البجهور - نزلة رمضان - كفرعبدالخالق -العقلية

المنيا العدوه صفانيه سلاقوس - بان العلم - منشأة عبدالله - الساوي

المنيا مغاغة رعاية الطفل "مكتب صحة ثالث -الشيخ زياد -ملاطية -ميانه

-سيف النصر -كوم علي حلمي -يوسف صدقي"

المنيا مغاغة كفرالصالحين التحرير -برطباط -الزوره -بني واللمس-ديرالجرنوس

المنيا مغاغة أبو بشت البلاعزتين -كوم الحاصل -شم البحريه -بني خالد

المنيا مغاغة بلهاسة نزله بلهاسه -دشلوط-الكوم الاخضر -دهمرو-حميدةالجندي

المنيا مغاغة شم القبلية بني خلف -نزلة بني خلف

المنيا بني مزار ساقولا المعطن-شلقام-الجرنوس

المنيا بني مزار بني علي الصعايده-م جلال-بلة المستجده-معصرة حجاج-دير السنقورية

المنيا بني مزار بني صامت الناصرية-حماضة-م الشيخ فضل-السلام-الشيخ فضل

المنيا بني مزار الغرباوي الموده-الجنديه-الصباح-الغرباوي

المنيا بني مزار صفط ابو جرج ابوجرج-شمس الدين-بردونة-أعطو-ابو العباس

المنيا بني مزار صندفا طمبو-م بكير-نزلة جلف-اشروبة-البهنسا-المتوكلين-البهنسا الجديده-الفرجاني-محمد عبد القادر

المنيا بني مزار كفر الشيخ ابراهيم نزلة الدليل- نزلة عمرو

المنيا مطاي ابو عزيز لطف الله - ابو شحاته - الشيخ حسن - ابو حسيبة

المنيا مطاي بردنوها الاتلات - سيله الشرقيه

المنيا مطاي حلوة الروضه - نجم - الهمه - ابجاج الحطب

المنيا مطاي منبال سيله الغربيه - مرزوق - منشاه منبال

المنيا سمالــــــــــــــــــــــــــــوط البيهو الحتاحتة-اطسا البلد-اطسا المحطة-العوايسة-الشعراوية

المنيا سمالــــــــــــــــــــــــــــوط طحا الاعمدة بنى سمرج-بوجة-حمد ابوزيد-حسن باشا

المنيا سمالــــــــــــــــــــــــــــوط بنى خالد جبل الطير البحرية-جبل الطير القبلية-دير العذراء-السرارية

المنيا سمالــــــــــــــــــــــــــــوط شوشة سلامة على-محمد صميدة-الاعتزاز-العزيمة4-السلام-الوفاء2-الروبى

المنيا سمالــــــــــــــــــــــــــــوط داقوف اسطال-القطوشة-نزلة اسطال-العور-بدوى عكاشة-الغرباوى

المنيا سمالــــــــــــــــــــــــــــوط عزبة القمادير الطيبة-ابوطهير-منشية الشريعى-سعد يونس-يوسف العادلى

المنيا سمالــــــــــــــــــــــــــــوط بنى غنى الشيخ عبداللاه-محمد كيلانى-كوم اللوفى-الجلاء-نزلة العمودين

المنيا سمالــــــــــــــــــــــــــــوط ابوسيدهم ساقية داقوف-طرفا البحرية-طرفا القبلية-ابوعايد-عمار ادريس

المنيا المنيا بني محمد سلطان بني مهدي - المطاهرة البحرية

المنيا المنيا طهنشا بني أحمد الغربية - دمشاو هاشم - دير عطية

المنيا المنيا المركز الشرقي رسلان - يونس صميدة - ههيا

المنيا المنيا نزلة عبيد نزلة فرج الله - الحوارتة - طهنا الجبل - الدوادية - نزلة حسين

المنيا المنيا المركز الغربي صحة ثالث - رعاية طفل ثان - صحة ثان

المنيا المنيا صفط الخمار م الدهب البحرية - م الدهب القبلية - أبو يعقوب

المنيا المنيا دمشير بني حسن الأشراف - دمشير- نزلة الفلاحين

المنيا المنيا ادمو المركز الطبي الشرقي - زاوية سلطان - سوادة - الشرفا - شباب المستقبل - الحي الخامس - ابني بيتك المرحلة الأولى - ابني بيتك المرحلة الثانية

المنيا المنيا تله صفط الشرقية

المنيا المنيا زهرة الاسماعيلية - البرجاية - دمشير

المنيا المنيا ماقوسه الحواصلية - ريدة

المنيا ابوقرقاص بني حسن شيبة - الشيخ تمي - الديابة - النويرات - المطاهرة الشرقية

المنيا ابوقرقاص بني خيار بني موسى - الفقاعي - زاوية حاتم - عرب السلطان

المنيا ابوقرقاص اسمنت بلنصورة - كفر لبس - أبو الصفا - منتوت

المنيا ابوقرقاص منسافيس كوم المحرص - كوم الزهير - السحالة - أبيوها

المنيا ابوقرقاص اتليدم جوارجي - حرز - م النصر - ساقية موسى

المنيا ابوقرقاص ابوقرقاص البلد الكرم - منهري - بني محمد شعراوي

المنيا ملوى البرشا نزلة البرشا + دير البرشا + دير ابو حنس

المنيا ملوى دروة جلال الغربية + الشيخ شبيكة

المنيا ملوى ابشادات بنى خالد + قصر هور + هور + شعراوي

المنيا ملوى ابوقلتة البراجيل + نزلة تونة الجبل + اتقا

المنيا ملوى ام قمص سنجرج + سيف الغربية

المنيا ملوى الاشمونين قلبا + نواى + قرية الإدارة

المنيا ملوى المعصرة الشيخ حسين + جلال الشرقية

المنيا ملوى السواهجة تونة الجبل + العرين القبلي + العرين البحرى

المنيا ملوى ديرو ام نخلة منشأة المغالقة + البركة + نزلة العرين القبلى

المنيا ملوى الروضة البياضية + الريرمون + ام تسعة + الشيخ عبادة

المنيا ديرمواس صحة البدرمان نزلة محمود - أولاد مرجان - نزلة البدرمان

المنيا ديرمواس بني سالم تانوف - طوخ - الوجاك

المنيا ديرمواس تل بني عمران جزيرة التل - الحاج قنديل - العمارية الشرقية

المنيا ديرمواس الناصرية أسمو العروس - بني حرام

الغربيه المحله اول مركز الرعايه الاولى رعايه الطفل المركز الطبي ،صحه اول وصحه رابع

الغربيه المحله اول مركز الرعايه الاولى بأبو علي بطينه وكفر الجنينه

الغربيه المحله اول مركز الرعايه الاوليه بسامول سامول،دمتنو، طرينه

الغربيه المحله اول مركز الرعايه الاوليه محله حسن ميت الليت،الغويط،المصطفيه

الغربيه المحله اول مركز الرعايه الاوليه بدمرو عطاف،طنباره،ميت السراج،الروضه

الغربيه المحله اول مركز الرعايه الاوليه الشهيدي كفر البسطويسي،راغب علي

الغربيه المحله اول مركز الرعايه الاوليه دخميس كفر دخميس،الاوقاف

الغربيه المحله اول مركز الرعايه الصحيه الاوليه البنوان القسيس،سيدي حمود

الغربيه المحله اول مركز الرعايه الاوليه سنباره عزبه الجمل،أبو النجاه

الغربيه المحله اول مركز الرعايه الاوليه العتمانيه الانشا،بشبيش،الحوامديه

الغربيه زفتى شبرااليمن ششتا - شبراملس

الغربيه زفتى الغريب فرسيس

الغربيه زفتى نهطاى كفرنواى - كفرابرى - كفردمنهور

الغربيه زفتى مسجدوصيف منشية العتر

الغربيه زفتى سنبو دمنهور الوحش - حنون - كفرسنبو

الغربيه زفتى سنباط كفرسنباط - حانوت - كفرشبراقلوج

الغربيه زفتى المركز الطبى سندبسط - دهتورة

الغربيه زفتى تفهناالعزب ميت الحارون - ميت الرخا

الغربيه زفتى شرشابة ميت النور

الغربيه السنطه مركز الرعايه الاولى رعايه الطفل الرجبيه- كفر خزاعل

الغربيه السنطه مركز الرعايه الاولى بالجعفر يه سحيم - الحاج داود

الغربيه السنطه مركز الرعايه الاولى بشبراقاص ميت غزال- كفرالشيخ مفتاح- الانبوطين -بقلوله

الغربيه السنطه مركز الرعايه الاولى بميت حواى اشناواى-شنره البحريه- البندره

الغربيه السنطه مركز الرعايه الاولى بالقرشيه طوخ مزيد -بلاى - الروضه

الغربيه السنطه مركز الرعايه الاولى شندلات-الجميزه - ت الجميزه

الغربيه السنطه مركز الرعايه الاولى بشنراق ميت ميمون- م الجديده- تاج العجم

الغربيه السنطه مركز الرعايه الاولى بالمنشاه الكبرى مسهله

الغربيه السنطه مركز الرعايه الاولى بكفركلا 0

الغربيه طنطا أول مركز طبى سيجر رعاية طفل ثالث -رعاية طفل خامس -مكتب صحة أول وثالث

الغربيه طنطا أول مركز طبى محلة مرحوم كفر المنصورة -منيل الهويشات

الغربيه طنطا أول صناديد كفر الشيخ سليم

الغربيه طنطا أول منشاة الجنيدى تلبنت قيصر -شقرف -داكودا

الغربيه طنطا أول شوبر كفر عصام -خرسيت -ميت السودان

الغربيه طنطا أول كفر الشرفا الشرقى فيشا سليم -شوني - المنشية الجديدة

الغربيه طنطا أول كفر المنشى شوبرا النملة -برما

الغربيه طنطا أول كفر مسعود كفر خضر

الغربيه المحلة ثان وحدة كفر دمتنو نمره البصل وسندسيس والمعتمديه

الغربيه المحلة الكبرى مركز الدواخلية السجاعيه والعامريه وكفر قريطنه

الغربيه المحلة الكبرى وحدة بلقينا شويقي سعد والهياتم

الغربيه المحلة الكبرى وحدةالابشيط دنوشر والقيراطيه

الغربيه المحلة الكبرى رعاية طفل ثان كفرحجازي وعزبة راغب عطيه وكفرفياله وشبرابابل

الغربيه المحلة الكبرى مركزصفط تراب شبراملكان وعياش

الغربيه طنطا ثانى وحدة دفرة نفيا - ميت حبيش القبلية

الغربيه طنطا ثاني وحدة سبطاس ميت حبيش البحرية-اخناواى

الغربيه طنطا ثاني وحدة شبشير الحصة محلة روح-حصة شبشير-الرجدية

الغربيه طنطا ثاني مركز طبى السلام رعاية أول-مكتب صحة رابع-رعاية رابع

الغربيه طنطا ثاني مركز طبى سعيد رعاية ثانى-مكتب صحة ثانى-سبرباى

الغربيه طنطا ثاني وحدة نواج بوريك الحجر-محلة منوف

الغربيه طنطا ثاني وحدة دمشيت عزبة صالح-كنيسة دمشيت

الغربيه قطور دماط شبرابلوله

الغربيه قطور بلتاج كفر النعناعي. سماتاي

الغربيه قطور خباطه الشين .العتوه .النمكيه

الغربيه قطور صرد حوين .العياري

الغربيه قطور الابراهميه سجين .ابشواي الملق

الغربيه قطور اميوط السيد جاد . الرياينه

الغربيه قطور ميت الشيخ نشيل . ماهر

الغربيه قطور شبرا نباص كفر ابو جندي . عطف ابوجندي

الغربيه قطور كوم على سملا .بوريج

الغربيه قطور رعايه طفل المركز الطبي. محله مسير

الغربيه كفر الزيات قصر بغداد كفر اخشا /شبراريس/ ابو الغر

الغربيه كفر الزيات الدلجمون م الكردي/ قصر نصر الدين

الغربيه كفر الزيات بلشاى قسطا/دقرن/ ابيج

الغربيه كفر الزيات حشاد شماخ /يعقوب

الغربيه كفر الزيات م سليمان كفر مشلة /م الفرستق

الغربيه كفر الزيات مركز طبى بنوفر /رعاية اول

الغربيه كفر الزيات دلبشان مشلة /اكوة

الغربيه كفر الزيات ابيار قليب/ ابيار

الغربيه كفر الزيات النحارية اسديمة

الغربيه كفر الزيات ادشاى ديما/ الشوربجي

الغربيه بسيون مركز صحة الاسرة قرانشو حصة ابار-ابوحمر-نجريج

الغربيه بسيون مركز صحة الاسرة صالحجر جناج - الفرستق-

الغربيه بسيون مركز صحة الاسرة كتامه شفا- مشال -كوم النجار

الغربيه بسيون مركز طبى كفر جعفر كفر سالم

الغربيه بسيون وحدة طب الاسرة كفر الحمام سلامون -شبراتنا

الغربيه بسيون وحدة طب الاسرة كنيسة شبراطو شبراطو

الغربيه سمنود مركز طب اسرة كفر حسان-بهبيت

الغربيه سمنود مركز طب اسرة كفرالثعبانية-محلة خلف

الغربيه سمنود وحدة طب اسرة كفرالعزيزيه-ميت هاشم

الغربيه سمنود مركز طب اسرة ابوصير-ميت حبيب

الغربيه سمنود مركز طب اسرة كفرالصارم-منشاة نظيف

الغربيه سمنود مركز طب اسرة الناصريه-سمنود

الفيوم بندر الفيوم مركز طبى كيمان فارس عيادة المشتل - مركز طبى السد العالى

الفيوم بندر الفيوم مركز طبى الحادقة الحادقة - مكتب صحة ثالث-

الفيوم بندر الفيوم مركز طبى الشيخ حسن الحواتم - رعاية طفل اول

الفيوم مركز الفيوم زاوية الكرادسة بنى صالح - - م . عبد الله - المندرة

الفيوم مركز الفيوم دمو القديمة كفور النيل - دمو الجديدة - البسيونية

الفيوم مركز الفيوم أبو عش م. العشيرى - دسيا - م. الخطيب

الفيوم مركز الفيوم الشيخ فضل ثلاث - م. سكران - السنباط

الفيوم مركز الفيوم العزب ابجيج -سنوفر - الاعلام

الفيوم مركز الفيوم اللاهون دمشقين - م. كمال - هوارة

الفيوم مركز الفيوم العامرية البيضا- العدوة - أبو السعود

الفيوم مركز الفيوم سيلا الصالحية- الناصرية- الزهيرى

الفيوم ابشواى مركز طبى أبو جنشو المركز الطبي - الصفراية

الفيوم ابشواى طبهار ابودنقاش - النصارية

الفيوم ابشواى العجميين قصر بياض - سنرو القبلية

الفيوم ابشواى زيد سنروالبحرية - أبو كساه

الفيوم ابشواى كفر عبود شكشوك - الجيلانى

الفيوم ابشواى ابو شنب م. هويدى -العلوية

الفيوم طامية المركز الطبي كفر محفوظ - الروضة

الفيوم طامية دار السلام كفر عميرة -أبو طالب

الفيوم طامية الروبيات العزيزية - السبعين- البرانى

الفيوم طامية قصر رشوان كوم اوشيم - سعد روبى

الفيوم طامية م. الجمال الفهمية - الكومى

الفيوم طامية فانوس المظاطلى - بنوه

الفيوم طامية سرسنا خليفة يونس- فرقص

الفيوم يوسف الصديق الحامولى الريان - شعلان

الفيوم يوسف الصديق النزلة المقراانى - رواق

الفيوم يوسف الصديق كحك بحرى الصعايدة -كحك قبلى

الفيوم يوسف الصديق الشواشنة الرواشدية - العقيلى- بطن هريت

الفيوم يوسف الصديق مشرك قبلى الصبيحى - بريشة - ذكى صالح

الفيوم يوسف الصديق والى ميزار الشيمى - يوسف الصديق - الفقى

الفيوم يوسف الصديق قصر الجبالى بركة - البو صايم - الخواجات - حنا حبيب

الفيوم يوسف الصديق قوتة قارون - م. قارون - القرية الثانية

الفيوم اطسا الغرق محجوب يادم - السعداوى

الفيوم اطسا قلمشاة ع. قلمشاة - قلهانة

الفيوم اطسا الحجر المحمودية- محمد فهمى السيد

الفيوم اطسا دانيال الخمسين - خليل الجندى

الفيوم اطسا منشأة عبد المجيد سويكر

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