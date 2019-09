خطوات بسيطة.. لإيقاف إشعارات فيسبوك المزعجة

يرسل موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك "Facebook"، العديد من الإشعارات لمستخدميه التى يتم إرسالها أثناء استخدامه، وهى عبارة عن تحديثات بخصوص نشاطًا ما على المنصة.



وتوجد أنواع مختلفة من الإشعارات مثل إشعارات التنبيه وتظهر داخل التطبيق باللون الأحمر، وإشعارات البريد الإلكتروني ويقوم الموقع بإرسال نسخة من الإشعارات إليك على بريدك، الإشعارات الدفعية التي تساعدك على إعادة التفاعل مع أصدقائك إذا كنت غير نشطًا على الخدمة، وقد يجدها بعض المستخدمين مصدر إزعاج لهم.



ولحسن الحظ، هناك طرق قليلة يمكنك من خلالها التحكم في إدارة الإشعارات التي يرسلها إليك "Facebook"، يمكنك أيضًا تجاهل هذه الإشعارات أو كتمها لفترة من الوقت، إليك دليل خطوة بخطوة بحسب ما ذكره موقع "Gadgets Now" التقني.



- من خلال هواتف آيفون:



1. افتح تطبيق فيسبوك "Facebook"، ثم اضغط على الثلاث خطوط الرأسية لفتح القائمة المنسدلة.



2. ثم مرر لأسف واختر خيار الإعدادات والخصوصية "Settings & Privacy".



3. من خلال قسم الإعدادات "Settings"، اذهب إلى إعدادات الإشعارات "Notifications settings".



4. ستجد هناك ثلاثة خيارات إدارة إشعارات الدفع "Manage push notifications" و ما الإشعارات التي تتلقاها "What notifications you receive" ومكان تلقي الإشعارات "Where you receive notifications".



5. اذا كنت ترغب في كتم الإشعارات لبعض الوقت، اختر ما بين 15 دقائق أو 1 ساعة.





- من خلال هواتف أندرويد:



1. من خلال قائمة الإعدادات المنسدلة في تطبيق فيسبوك، اذهب إلى الإعدادات والخصوصية "Settings & Privacy".



2. اضغط على الإعدادات "Settings"، وابحث عن إعدادات الإشعارات "Notifications settings".



3. ستجد هناك ثلاثة خيارات إدارة إشعارات الدفع "Manage push notifications" و ما الإشعارات التي تتلقاها "What notifications you receive" ومكان تلقي الإشعارات "Where you receive notifications".



- من خلال صفحة الويب:



1. قم بتسجيل دخولك إلى حسابك على فيسبوك.



2. اضغط فوق الإعدادات "Settings"، ومرر لأسفل للوصول إلى خيار إعدادات الإشعارات "Notifications settings".



3. سترى هنا خياران : ما الإشعارات التي تتلقاها "What notifications you receive"، وكيفية تلقي الإشعارات "How you receive notifications".



4. يمكنك اختيار المحتوى الذي ترغب في أن يرسله إليك "Facebook"، من خلاله إشعارات حول طلبات صديق، وأعياد الميلاد والتذكيرات والمزيد، يمكنك أيضًا التحكم في النظام الأساسي حيث تحصل على متصفح الإشعارات والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.