البورصة تربح 2.4 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم الأحد

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر سبتمبر، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 772.611 مليار جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 14931 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2182 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 18154 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 5536 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 554 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1461 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليغلق عند عند مستوى 456 نقطة.



وارتفعت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 48 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

