عارضة أزياء سابقة تكشف كيف هربت من ملياردير القاصرات بعدما تجسس عليها

كشفت فيكتوريا هيرفي، التي سبق وواعدت الأمير أندرو ابن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، كيف سقطت في براثن صديقه مستغل القاصرات، الملياردير الأمريكي جيفري إبستين، وفق ما نقلت عنها صحف بريطانية.



قالت المرأة الأربعينية الآن، وعارضة الأزياء السابقة، إنها اختطفت من قبل سيدة الأعمال المشينة جيسلين ماكسويل للانضمام إلى دائرتها المتميزة عندما كانت في الثالثة والعشرين من عمرها، ومنها إلى ملياردير القاصرات ابستين.



حدث اللقاء بعد أن تعرفت فيكتوريا هيرفي على الأمير أندرو في عام 1999.





وفي عام 2002 أمضت فيكتوريا هيرفي أسبوعًا في شقة جيفري إبستين في مانهاتن وتعتقد أنه كان يتجسس عليها.



وظلت علاقتها بأندور مستمرة، وكذلك علاقتها جيسلين ماكسويل (تم تصويرهما معًا في عام 2004)، وهي السيدة التي كانت على علاقة بالملياردير.



وقالت المرأة التي تبلغ من العمر الآن 42 عامًا، أنها كانت بصحبة أندرو في حفل عشاء استضافه إبستين مع عشرة أشخاص فقط، كان من بينهم دونالد ترامب وبيل كلينتون، وفقًا لصحيفة صنداي ميرور.



وبعد هذا العشاء الذي كان بين عامي 2002 و 2004، دعيت فيكتوريا للبقاء في واحدة من الشقق الفاخرة لأبستين في مانهاتن بينما كانت تتابع مسيرتها في عالم الأزياء والموضة حيث تدعي أنه كان يتجسس عليها، و أنها لم تعلم بذلك في وقته.



وذكرت أنها في ذلك الوقت لم تكن على دراية بميل الملياردير للفتيات الصغيرات، لكنها قالت إنها لا تزال تجد التجربة "مخيفة" وهربت بعد أسبوع واحد.



وأضافت:"كل ما أعرفه هو أنني لم أشعر بالخير في هذه الشقة. والآن ، بعد أن قرأت عن كل ما حدث ، أشعر بالصدمة".



كما انتقدت فيكتوريا الأمير أندرو واعتبرته "جاهلًا" لأنه سمح بصداقة شخص مثل ابستين.



وقالت: 'أندرو كان ساذج للغاية. أنا بصراحة لا أعتقد أن أندرو كان يعرف ما يجري".



وتوفي إبستين، الذي كان يواجه اتهامات بالاعتداء على القاصرات، بالموت انتحارًا وهو خلف القضبان في وقت سابق من الشهر الماضي.



