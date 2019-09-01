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اقتصاد

المالية تحرر أسعار صرف العملات الجمركية غدا

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 04:52 م
الدولار
الدولار
محمد يحيي
أعلنت مصلحة الجمارك، إلغاء تعريفة أسعار العملات الأجنبية على واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسية جمركيا، اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري.

وجاء في منشور أسعار صرف العملات الأجنبية جمركيا، سعر صرف الدولار الجمركي 16.63 جنيه، واليورو الجمركي 18.27 جنيه، والجنيه الإسترليني الجمركي 20.213 جنيه.

وعلى مستوى سعر صرف العملات العربية جمركي، فقد وصل سعر صرف الريال السعودي الجمركي 4.432 جنيه، والدينار الكويتي 54.17 جنيه، والدرهم الإماراتي الجمركي 4.52 جنيه.

وذكرت مصادر بمصلحة الجمارك أنه سيتم تفعيل الأسعار على مستوى الموانئ والمطارات التابعة لمصلحة الجمارك.
المالية تحرر أسعار صرف العملات الجمركية غدا

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