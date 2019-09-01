ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. فوزية محمد تنشر صورة بصحبة ابنتها

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:17 م
الفنانة فوزية محمد
الفنانة فوزية محمد
محمد بدران
نشرت الفنانة فوزية محمد صورة تجمعها بابنتها عبر صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام".

وظهرت الفنانة فوزية محمد خلال الصورة وهي تحتضن ابنتها، معربة عن حبها وكتبت على الصورة "زاويتى".

وكانت الفنانة فوزية محمد حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2006، ودرست بكلية السياحة والفنادق في جامعة حلوان، وعملت فى بدايتها عارضة أزياء لمدة سنتين.

بدأت الفنانة فوزية محمد حياتها الفنية من خلال المسرح وكان أول عمل فنى لها في مسرحية (سندريلا) للمخرجة بتول عرفة، من بعدها توالت أعمالها الفنية من أهمها مسلسل (قلب ميت) الذى ساهم فى شهرتها بشكل كبير، وبعدها عملت في مسلسلات (بره الدنيا، الصفعة، دكتور أمراض نسا، مولانا العاشق). متزوجة من الكاتب أحمد عبدالفتاح.

شاهد.. فوزية محمد تنشر صورة بصحبة ابنتها

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

النشرة الاقتصادية .. تحرير سعر الدولار الجمركي في مصر اليوم .. وهؤلاء الـ 12 المستبعدون من التموين

اطلالة غير موفقة وغريبة لـ أصالة.. الجمهور: شعر ومكياج أوفر

سر سعادة المالي اليو ديانج بتعاقد الأهلي مع فايلر

شاهد.. فيديو يبرئ محمد صلاح من تهمة الأنانية وتجاهل ساديو ماني

ماذا قال الجمهور عن إعلان أحمد الفيشاوى العودة لطريق الصواب

أزمة كبرى تواجه اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة.. 7 وصفات لـ أشهر الشيفات ..صور

فستان ولا ستارة.. دنيا بطمة بإطلالة غير موفقة

بـ هوت شورت وبلوزة اوف شولدر.. نرمين الفقى وكارولين عزمى تثيران الجدل