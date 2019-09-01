شاهد.. فوزية محمد تنشر صورة بصحبة ابنتها

نشرت الفنانة فوزية محمد صورة تجمعها بابنتها عبر صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام".





وظهرت الفنانة فوزية محمد خلال الصورة وهي تحتضن ابنتها، معربة عن حبها وكتبت على الصورة "زاويتى".





وكانت الفنانة فوزية محمد حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2006، ودرست بكلية السياحة والفنادق في جامعة حلوان، وعملت فى بدايتها عارضة أزياء لمدة سنتين.





بدأت الفنانة فوزية محمد حياتها الفنية من خلال المسرح وكان أول عمل فنى لها في مسرحية (سندريلا) للمخرجة بتول عرفة، من بعدها توالت أعمالها الفنية من أهمها مسلسل (قلب ميت) الذى ساهم فى شهرتها بشكل كبير، وبعدها عملت في مسلسلات (بره الدنيا، الصفعة، دكتور أمراض نسا، مولانا العاشق). متزوجة من الكاتب أحمد عبدالفتاح.