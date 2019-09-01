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أبطال الذهب.. بعثة مصر بدورة الألعاب الأفريقية تعود للقاهرة بـ 273 ميدالية

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:36 م
اللاعبين المشاركين
اللاعبين المشاركين في البطولة الأفريقية
نورهان خفاجي و عبدالله هشام و أحمد بيسو
وصلت مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، البعثة الرسمية لدورة الألعاب الأفريقية، وأعضاء اللجنة الاولمبية المصرية ورؤساء الاتحادات الرياضية، برفقة الفوج الأخير والأكبر من أعضاء ولاعبي البعثة المصرية، قادمين من المملكة المغربية بعد ختام فعاليات الدورة.

تم إنهاء إجراءات وصول البعثة الرسمية لدورة الألعاب الأفريقية، من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، واستقبلهم فريق من العلاقات العامة بالمطار، فور وصولهم على متن الرحلة القادمة من كازابلانكا.

وحققت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية، إنجازا كبيرا بتحقيق لقب الدورة والتربع على عرش القارة الإفريقية، بعد الحصول على أكبر عدد من الميداليات في تاريخ الدورة برصيد 273 ميدالية متنوعة بواقع 102 ميدالية ذهبية و98 ميدالية فضية و73 ميدالية برونزية.

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