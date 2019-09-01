طريقة عمل السجق .. 3 طرق متنوعة للحصول على مذاق مختلف

يعد السجق أحد الأطعمة المفضلة لدى كثيرين نظرا لسهولة تحضيره وطعمه اللذيذ، كما أنه من الأكلات الشهية التي تنال إعجاب معظم من يتذوقها، كما أنها أكلة سهلة وبسيطة، تفضلها ربة المنزل للذة طعمها دائما ما تفكر فى أن تقوم بعمل وصفات وطبخات على قد الإيد، دون وجود تكلفة كبيرة، ولكن نادرا ما تجد وصفة لذيذة وخفيفة، تكلفتها بسيطة أيضا، بالتأكيد ستجدين ذلك فى طريقة عمل السجق، فى سياق التقرير التالي نرصد لكم طريقة عمل السجق.





طريقة عمل السجق البلدى





يحتاج عمل السجق البلدى إلى عدة مكونات، نصف كيلو سجق بلدى، بصلة وثوم مفروم، وملعقة زيت، و فلفل أخضر وأحمر، وملعقة زيت وفلفل أسود مطحون، ورشة ملح، ربع كيلو طماطم، وبعد تحضير تلك المكونات، سيتم تقطيع البصل والطماطم والفلفل والثوم قطع صغيرة.





طريقة تحضير السجق البلدى





و نأتي بمقلاة وتسخين الزيت بها ثم نضع الثوم المفروم إلى أن يتحول إلى اللون الذهبي، ونسكب عليه السجق مع التقليب ببطء حتى لا يتفتت، ثم نضع عليه البصل والطماطم والفلفل، ونقوم بالتقليب جيدا، ثم نتركها على النار لمدة ثلث ساعة، حتى يستوى.





طريقة عمل السجق.. مع الأرز





هناك بعض السيدات اللاتى يفضلن تقديم رز أبيض مع هذا الطبق، لذلك نوضح لكى طريقة عمل الأرز، والتى تسلتزم وجود كوبين من الأرز وملعقة زيت ورشة ملح وفلفل، نقوم بتسخين الزيت فى طاسه وسكب الأرز وتقليبه جيدا ثم إضافة الماء قبل تحويله للون الذهبي، ورشة الملح والفلفل، وتغطية الطاسة حتى يستوى على نار هادئة.





طريقة عمل السجق.. مع المكرونة





ولكن بعد توضيح طريقة الأرز قد يريد البعض ربط أكلة السجق، مع المكرونة لذلك نوضح لكى طريقة عمل المكرونة مع السجق البلدى، سيتم الاستعانة بنفس الخضروات التى تم توضيحها سابقا بالاضافة إلى تقطيع السجق إلى دوائر، وجبنة الكريمة، و الموزاريلا المبشورة.





طريقة التحضير تتمثل فى سلق المكرونة، ووضع السجق فى صينية مدهونة بالزيت، وتشويحه ثم نسكب عليه الفلفل والبصل والجبنة الكريمة والموزاريلا، وتقليب المكونات مع بعضها البعض ثم نسكب المكرونة ونقوم برش جبنة على الوجه، ثم نتركها حتى تذوب الجبنة، وتكون بعد ذلك جاهزة للتقديم.





من أفضل الأكلات التى يحبها الكثيرون، تأخذ طريقة تحضيره أكثر من شكل، تتهافت عليه قلوب محبيه للذة طعمه ومذاقه، ليس ذلك فقط، ولكن أيضا لسهولة تحضيره، هو السجق الذى يعد من الأكلات الشهية التي تنال إعجاب معظم من يتذوقها، لذلك في نستعرض سياق التقرير التالى طريقة عمل السجق المقلي.





طريقة عمل السجق المقلى





تحتاجين سيدتي لـ مكونات رئيسية من أجل الحصول على طبقك المفضل، والتى تتكون من ثوم مفروم، وملح وفلفل رومى، وزيت أو ملعقتين من الزبدة، وملعقة صغيرة كمون، وبصلة بالإضافة إلى صوابع سجق على حسب عدد الأفراد وليكن 6، ولكن قبل التحضير لابد من تقطيع الفلفل الرومي والبصل إلى شرائح رقيقة.





طريقة عمل السجق المقلى





الخطوة الأولى سيدتى فى طريقة التحضير هي وضع طاسة على نار متوسطة وتسخين الزيت أو الزبدة بها كما تريدين، ثم وضع صوابع السجق مع تهدئة النار حتى لا يلتصق السجق، أو يتفتت، أما الخطوة الثانية تتمثل فى عدم تقليب السجق، بصورة مستمرة حتى لا يتفكك، ويتم تقليبها عند حصول كل جانب على اللون البنى الفاتح.





الخطوة الثالثة





أما الخطوة الثالثة، فتتضمن تهدئة النار قليلا، ثم تسكب شرائح البصل والفلفل، مع رشة ملح وفلفل أسود، وتقلب المقادير ببطء، وتستمر الطاسة على النار لمدة 5 دقائق، ثم يقدم الطبق بعدها ساخنا.





طريقة تقديم السجق المقلى





هناك سيدات يتفنن فى تقديم السجق المقلى، إما من خلال تقديمه مع البطاطس، أو سلطة الطماطم، أو إدخال بعض النكهات عليه مثل الجبنة، حيث يمكن تناول السجق مع الجبنة على هيئة كرات مقلية، حيث نحتاج فقط إلى سجق وجبنة شيدر، نخلط السجق مع الجبنة فى وعاء، إلى أن يتجانس الخليط مع بعضه ثم نقوم بتسخين طاسة وإضافة الزيت ثم إضافة كرات السجق بالجبنة، والتقليب ببطء إلى أن تستوى الكرات.





ينصح دائما بوضع كرات السجق بالجبنة فى الثلاجة من أجل تجميده وعدم تفتته فى الطاسة عند تحميره.









طريقة عمل السجق على قد الايد





تحتاجين سيدتى للحصول على طبق السجق المطبوخ، لـ نصف كيلو سجق، و5 حبات طماطم، و5 فص ثوم، وصلصة طماطم، وزيت وفلفل أخضر وملح وفلفل، وملعقة كمون صغيرة، وبعد تحضير تلك المكونات، سيتم تقطيع البصل والطماطم والفلفل على هيئة شرائح، أما الثوم فسيكون مفروما.





طريقة عمل السجق على قد الايد





إليكِ سيدتى تلك الخطوات التى من خلالها ستقدمين لأسرتك طبقا لذيذا وشهيا، حيث نحتاج إلى طاسة يتم تسخين الزيت بها وتشويح الثوم المفروم ثم نضع عصير الطماطم ونقوم بـ تسبيكه، ثم بعدها يتم تشويح السجق مع شرائح من الفلفل الرومى والحار فى طاسة أخرى ثم نضعها فوق الصلصة، ونتركها لمدة 5 دقائق.





هناك بعض السيدات اللاتى يردن عمل السجق وتحضيره فى المنزل بدلا من شرائه من الخارج، لذلك نقدم لكم طريق عمل السجق على قد الايد، ولكن تحتاجين إلى كيلو لحمة مفرومة، وممبار ضانى هانك، وكيلو بصل، وربع كيلو دهن، وكوب فول صويا منقوع مصفى، ونصف كوب ماء، ولون طعام أحمر، وقرفة ناعمة، وزنجبيل بودرة، وملح.





طريقة تحضير السجق



