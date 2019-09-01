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رياضة

رانيا علوانى تتغلب على أزمة التصريحات.. اعرف ماذا فعلت؟

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 11:23 م
ابطال دورة الالعاب
ابطال دورة الالعاب
محمد بدران
هنأت رانيا علوانى عضو مجلس إدارة النادى الاهلى أبطال البعثة المصرية التى شاركت في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب.

ونشرت رانيا علوانى صورة عبر "انستجرام" لعدد من الابطال وعلقت عليها قائلة: "102 ميدالية ذهبية مصرية بدورة الالعاب الافريقية بالمغرب 2019 عاش أبطالنا تحيا مصر".

وحققت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية، إنجازا كبيرا بتحقيق لقب الدورة والتربع على عرش القارة الإفريقية، بعد الحصول على أكبر عدد من الميداليات في تاريخ الدورة برصيد 273 ميدالية متنوعة بواقع 102 ميدالية ذهبية و98 ميدالية فضية و73 ميدالية برونزية.
رانيا علوانى تتغلب على أزمة التصريحات.. اعرف ماذا فعلت؟

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