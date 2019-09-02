سيد معوض: التطبيل ضرني .. تعرف على كواليس عمله في بيراميدز .. فيديو

تحدث سيد معوض نجم الأهلي السابق عن عمله في قناة بيراميدز، وهل أثرت على فرص وجوده في الجهاز الفني مرة أخرى.



وقال سيد معوض في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "لو نقطة شغلي في قناة بيراميدز اتحطت في البال أثناء القرار هيكون السبب هو السوشيال ميديا فقط".



وتابع سيد معوض: "هاتلي كلمة غلط قولتها وانا في قناة بيراميدز ضد الأهلي، مش هتلاقي نهائي".



واستكمل سيد معوض: "انا كلمت علاء عبد الصادق وقولتله انا معروض عليا عرض من قناة بيراميدز، وطلبت منه لو في عرض من الأهلي في أي منصب حتى لو بدون مقابل فأنا مستعد والأولوية ستكون للنادي الأهلي عن أي عرض آخر".



وأضاف سيد معوض: "علاء عبد الصادق قالي استنى بليل وهكلمك، متقابلناش بعدها غير بـ 6 أشهر، عمري ما طبلت لحد ولا بعرف".



واختتم سيد معوض: "عدم التطبيل أثر عليا في مسيرتي وضرني، لكني مش زعلان من ده".

