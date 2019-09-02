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دمار شامل بجزر البهاما بسبب إعصار دوريان.. فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:55 ص
إعصار دوريان
إعصار دوريان
شريف سيد
ضرب إعصار دوريان جزر البهاما، ما تسبب في حالة من الدمار الشامل لغالبية أجزاء الجزر، ليسجل هذا الإعصار الأقوى في تاريخ الجزب المتواجدة على المحيط الأطلنطي.

نشرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية شريط فيديو يظهر الدمار الذي تعرضت له جزر البهاما بسبب إعصار دوريان، الذي وصل إلى الفئة الخامسة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا الشعب إلى الصلاة من أجل شعب جزر البهاما، وذلك بسبب إعصار دوريان.

وقال ترامب إنه ربما لم يسمع من قبل عن إعصار من الفئة الخامسة، وهو ما يعبر عن تخوفه من أثار هذا الإعصار المدمرة على الولايات المتحدة، في الوقت الذي تستعد ولاية فلوريدا لاستقباله.

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